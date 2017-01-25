25 января 2017 года,
21:46
$ 59.22    63.62   Нефть 55.18 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Власть/

В Самаре появится крупный ледовый спорткомплекс

Проект одобрен Главгосэкспертизой России. 

 
Как сообщает пресс-служба ведомства, комплекс площадью 74,7 тыс. кв. метров должен появиться в Кировском районе на территории бывшего радиотехнического центра. Спортивный объект будет разделен на семь зон. В состав игровой зоны входят мультифункциональная хоккейная площадка, соответствующая требованиям Международной федерации хоккея на льду, основная и тренировочная арены для керлинга и главная ледовая арена. Отмечается также, что хоккейные матчи одновременно смогут посещать 10 тысяч зрителей. На спортивном объекте разместятся помещения для тренировок боксеров, баскетболистов, волейболистов, гимнасток и команды по мини-футболу. Кроме того, в нем будут обустроены хореографический, тренажерный и универсальный залы. Зимой будет обустраиваться открытая тренировочно-игровая площадка. Там посетители комплекса смогут покататься на коньках и поучаствовать в спортивных состязаниях. Помимо соревнований в комплексе будут проводиться выставки и культурно-развлекательные мероприятия. По планам, финансирование строительства будет вестись за счет бюджета Самарской области.
Дата: 25 января 2017 , 17:33
454
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Власть
В Самаре появится крупный ледовый спорткомплекс
25 января 2017
454
В Самаре появится крупный ледовый спорткомплекс
Коммунальщикам дали срок на то, чтобы подтянуться. Муниципальные организации могут прийти на смену частным
24 января 2017
202
Коммунальщикам дали срок на то, чтобы подтянуться. Муниципальные организации могут прийти на смену частным
Самарский губернатор принял участие в съезде «Единой России»
23 января 2017
193
Самарский губернатор принял участие в съезде «Единой России»
Самарская область может получить субсидии на программу «Парки малых городов»
23 января 2017
257
Самарская область может получить субсидии на программу «Парки малых городов»
Кольцо на Луначарского, освещение Волжского и Красноглинского шоссе. На что потратят деньги дорожной госпрограммы в 2017 году?
22 января 2017
1099
1
Кольцо на Луначарского, освещение Волжского и Красноглинского шоссе. На что потратят деньги дорожной госпрограммы в 2017 году?
Николай Меркушкин встретился с руководителем администрации Президента РФ Антоном Вайно
22 января 2017
839
1
Николай Меркушкин встретился с руководителем администрации Президента РФ Антоном Вайно
Отказ от субподрядчиков сэкономил для МП
18 января 2017
440
2
Отказ от субподрядчиков сэкономил для МП "Благоустройство" 44 млн рублей
В Самарской области за прошлый год на 19% сократилось число убийств
17 января 2017
316
В Самарской области за прошлый год на 19% сократилось число убийств
Автопарк региональной ГИБДД пополнился 50 новыми автомобилями
17 января 2017
310
Автопарк региональной ГИБДД пополнился 50 новыми автомобилями
Лента новостей
25 января 2017 , 19:00
96
В 2016 году пьяных за рулем стало больше
  Это итоги минувшего года, о которых сегодня рассказал начальник Управления...
25 января 2017 , 18:51
100
В 2016 году на дорогах региона стало меньше аварий
 Об этом сегодня рассказал начальник Управления государственной инспекции безопасности...
25 января 2017 , 18:48
100
В январе самарские судебные приставы выдворили 31 мигранта
 Работники самарского регионального Управления Федеральной службы судебных приставов...
25 января 2017 , 18:38
128
ТОП самых опасных дорог региона-2016
  Самая аварийная в Самарской области – трасса М-5 «Урал». Именно здесь в...
25 января 2017 , 18:05
109
В самарском музее расскажут, как искусство захватывало пространство в ХХ веке
28 января в Самарском художественном музее (ул. Куйбышева, 92) пройдет первая лекция из серии...
25 января 2017 , 17:46
114
В Самаре откроется выставка фотопортретов людей необычного рода занятий
С 3 февраля в галерее «Виктория» (ул. Некрасовская, 2) можно будет увидеть работы...
25 января 2017 , 17:36
121
В Самарской области больше 80% женщин-пенсионерок одиноки
Об этом сообщается в докладе Самарастата, опубликованном по результатам микропереписи населения...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
19 января 2017
4587
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
18 января 2017
3506
1
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
23 января 2017
3333
2
В Самаре возбуждено дело по факту смерти девушки в роддоме
  Трагедия произошла в ноябре прошлого года в родительном отделении ГБУЗ СО...
Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан
12 января 2017
2842
Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан
  Инцидент произошел в одном из заведений общепита в Кировском районе Самары в ночь с 7 на...
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
17 января 2017
1018
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ. 
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
11 января 2017
766
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
  Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
19 января 2017
881
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному  празднику - Дню российской пе...
В Самаре устранено повреждение теплотрассы, из-за которого Peugeot 4007 оказался в яме с кипятком
27 декабря 2016
295
В Самаре устранено повреждение теплотрассы, из-за которого Peugeot 4007 оказался в яме с кипятком
Как ранее писал sgpress.ru, инцидент произошел 26 декабря на улице Красноармейской в районе...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.