В Самаре появится крупный ледовый спорткомплекс
Проект одобрен Главгосэкспертизой России.
Как сообщает пресс-служба ведомства, комплекс площадью 74,7 тыс. кв. метров должен появиться в Кировском районе на территории бывшего радиотехнического центра. Спортивный объект будет разделен на семь зон. В состав игровой зоны входят мультифункциональная хоккейная площадка, соответствующая требованиям Международной федерации хоккея на льду, основная и тренировочная арены для керлинга и главная ледовая арена. Отмечается также, что хоккейные матчи одновременно смогут посещать 10 тысяч зрителей. На спортивном объекте разместятся помещения для тренировок боксеров, баскетболистов, волейболистов, гимнасток и команды по мини-футболу. Кроме того, в нем будут обустроены хореографический, тренажерный и универсальный залы. Зимой будет обустраиваться открытая тренировочно-игровая площадка. Там посетители комплекса смогут покататься на коньках и поучаствовать в спортивных состязаниях. Помимо соревнований в комплексе будут проводиться выставки и культурно-развлекательные мероприятия. По планам, финансирование строительства будет вестись за счет бюджета Самарской области.
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