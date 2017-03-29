В Самаре планируется благоустроить Воронежские озера

Глава Самары Олег Фурсов продолжает объезжать районы. Вчера он оценил состояние Промышленного - одного из самых больших по площади.



Мэр посмотрел, как здесь наводят чистоту, и дал ряд поручений главе местной администрации Владимиру Чернышкову, руководителям профильных департаментов и муниципальных предприятий. Маршрут прошел практически через всю территорию района - от улицы Солнечной до Теннисной.



«Наработали» на штрафы



Олег Фурсов проехал как по центральным, так и по второстепенным магистралям района. Содержанием улично-дорожной сети занимается муниципальное предприятие «Благоустройство», и во время объезда работа его бригад - в частности, подбор мусора - была отмечена.



- Видны усилия муниципальных предприятий по наведению чистоты. Но за зиму накопилось столько мусора, что требуется гораздо больше бригад. Я уже дал поручение увеличить их количество, - сказал Олег Фурсов.



Мэр сделал замечания по содержанию тротуаров. Например, на улице Физкультурной и лед, и глубокие лужи - передвигаться сложно. Еще Олег Фурсов обратил внимание на то, что пока не везде начали ворошить снег на газонах, чтобы он быстрее таял.



Глава города заезжал и во дворы, где за порядок отвечают управляющие компании, пообщался с жителями. К работе коммунальщиков по некоторым адресам есть большие нарекания. Например, оставляет желать лучшего состояние внутриквартальной территории на улице Зои Космодемьянской, 5, проспекте Кирова, 143.



- Еще раз советую жителям: внимательно выбирайте управляющую компанию. Они выставляют счета по полному тарифу, но не всегда добросовестно выполняют свои прямые обязательства, - отметил мэр.



По итогам объезда управляющие компании, к которым возникли замечания, «заработали» административные штрафы за допущенные нарушения.



Также Олег Фурсов поручил в ближайшие дни завершить очистку крыш от наледи. Она все еще остается на скатных кровлях, что угрожает безопасности пешеходов.



Чисто там, где…



На бульваре на улице Стара-Загора, который благоустроили в прошлом году, Олег Фурсов пообщался с жителями района. Они поблагодарили за обновление пешеходной зоны и рассказали, что здесь уютно, на бульваре отдыхают семьи с детьми.



Одна из жительниц отметила, что порядок в Самаре должны поддерживать и сами горожане. Но некоторые по-прежнему не доносят мусор до урн, бросают его под ноги, из окон и не считают это зазорным. По мнению женщины, к порядку с детства должны приучать семья, школа.



- Хорошо, что все больше людей понимает, как непросто поддерживать порядок, наводить его только силами муниципалитета. Очень важно повышать общую культуру, - согласился мэр.



Олег Фурсов рассказал, что в этом году фонтаны на бульваре оборудуют подсветкой. Также при условии достаточного финансирования планируется продолжить благоустройство пешеходной зоны на улице Стара-Загора - от Ново-Вокзальной до проспекта Кирова, а также заняться территорией Воронежских озер.



Жители интересовались судьбой здания бывшего кинотеатра «Шипка». Глава Самары ответил, что оно выкуплено предпринимателем из Ульяновска, и администрация ведет переговоры, чтобы в помещениях все-таки организовали культурное учреждение.



А на улице Вольской мэр заметил парня, который расклеивал объявления на домах, и остановил его для беседы. Молодой человек пояснил, что он школьник и пытается заработать на каникулах. Правда, платят за расклейку мало. Олег Фурсов объяснил, что самовольно размещать рекламу на фасадах запрещено и его родителей могут оштрафовать. Глава Самары попросил парня больше не заниматься такими вещами, поскольку власти, ответственные службы тратят много сил и средств, чтобы очищать дома от листовок. У школьника взяли координаты, пообещав перезвонить и предложить вакансии, рассчитанные как раз на подростков.