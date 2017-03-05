В Самаре обсудили вопросы подготовки кадров для машиностроительной отрасли

Николай Меркушкин принял участие в заседании совета Самарского регионального отделения Союза машиностроителей России.Оно прошло в стенах Самарского национального исследовательского университета им. С.П.Королева. В нем также приняли участие первый заместитель председателя Союза машиностроителей, депутат Государственной думы РФ Владимир Гутенев, член экспертного совета правительства России и член экспертного совета Агентства стратегических инициатив Петр Щедровицкий.Главной темой встречи стала подготовка кадров для экономики региона в целом и машиностроительной отрасли в частности. Петр Щедровицкий отметил, что в условиях новой промышленной революции необходимо акцентировать внимание на подготовке кадров, которые будут способны применить свои знания и умения в постоянно меняющемся мире.Его мнение разделил Владимир Гутенев. Он подчеркнул, что сейчас перед экономикой стоит задача выстраивания новых моделей развития, а для достижения этих целей необходимо не допустить утечки талантливой молодежи из страны.- Надо понимать, что если мы будем вкладывать в фундаментальную науку и не переносить ее результаты в конкретный продукт, мы будем интеллектуальными донорами для всего мира, - сказал Владимир Гутенев, добавив, что Союз машиностроителей активно работает над выявлением талантливой молодежи в стране. В частности, при поддержке Союзмаша проводится школьная олимпиада «Звезда» и благодаря вниманию губернатора к этому вопросу уже удалось в полтора раза увеличить число участников этой олимпиады от Самарской области.Николай Меркушкин, в свою очередь, заметил, что вузы на своей территории должны создавать своего рода бизнес-инкубаторы, где могли бы развивать современные технологии, которые впоследствии будут использованы в промышленности, и наша губерния здесь находится в выигрышном положении.- Самарская область - один из немногих регионов страны, где сохранилась тесная связь «вуз – предприятие». Без этой связки очень сложно новые вещи внедрять и активно конкурировать на международной арене,- сказал он.Глава региона добавил, что в Самарской области продолжается политика создания конкурентоспособных университетов. К примеру, Самарский национальный исследовательский университет входит в программу «5-100», а технический университет стал опорным вузом региона. Кроме того, опорным вузом должен стать и Тольяттинский университет.- В Тольятти мы должны очень многое сделать, объединить всю созданную инфраструктуру: технопарк, особую экономическую зону, АвтоВАЗ, университет - в единую цепочку, чтобы все звенья были заинтересованы друг в друге, работали рука об руку, - сказал Николай Меркушкин.