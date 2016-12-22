22 декабря 2016 года,
20:51
$ 61.11    63.61   Нефть 54.54 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Власть/

В Самаре обсудили тему защиты лесов

В столице губернии состоялось расширенное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона.

Заседание, а также координационное совещание по вопросам обеспечения правопорядка в регионе состоялось вчера под председательством губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

Основной темой стало взаимодействие силовых структур по декриминализации лесопромышленного комплекса и упорядочению использования лесного хозяйства. Николай Меркушкин акцентировал внимание на том, что этот вопрос для области чрезвычайно важен.

- От этого в значительной мере зависит экологическое и экономическое благополучие региона. Сохранение лесов — наш приоритет. В этой сфере до недавнего времени было много проблем, в частности, незаконная вырубка за последние три года нанесла прямой ущерб государству в размере 39 млн рублей, — констатировал глава региона. — Необходимо увеличить раскрываемость преступлений в лесной сфере. 60 уголовных дел было приостановлено из-за того, что виновные лица не установлены, а средняя раскрываемость таких преступлений составляет лишь 44%, - сказал он.

Среди приоритетных задач, по мнению губернатора, являются пресечение каналов транспортировки и сбыта леса, противодействие незаконному захвату участков, в том числе под индивидуальную застройку, возврат задолженностей пользователей, а также завершение работ по лесоустройству и постановке городских лесов на кадастровый учет до 1 февраля следующего года.

В рамках Года экологии Николай Меркушкин предложил организовать в следующем году массовые высадки деревьев и провести работы по благоустройству пригородных лесов и зон отдыха. Главам городов и районов в качестве примера он посоветовал детально ознакомиться с опытом Москвы в этой сфере.

Еще одним вопросом, рассмотренным на совещании, стало обеспечение безопасности во время новогодних и рождественских каникул. По словам заместителя начальника УМВД по Самарской области Юрия Дмитриева, на Новый год и в Рождество в охране порядка будут задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий, добровольная дружина и казаки. Для оперативного реагирования будут созданы мобильные группы из числа сотрудников спецподразделений.
Дата: 22 декабря 2016 , 10:43
135
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Дмитрий Бурлаков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Власть
Охранять порядок во время каникул будут сотрудники полиции, Росгвардии, ЧОПов и казаки
22 декабря 2016
146
Охранять порядок во время каникул будут сотрудники полиции, Росгвардии, ЧОПов и казаки
Здание реального училища переходит в ведение муниципалитета
22 декабря 2016
174
Здание реального училища переходит в ведение муниципалитета
В Самаре обсудили тему защиты лесов
22 декабря 2016
135
В Самаре обсудили тему защиты лесов
Николай Меркушкин поздравил личный состав и ветеранов УФСБ по Самарской области с профессиональным праздником
20 декабря 2016
292
Николай Меркушкин поздравил личный состав и ветеранов УФСБ по Самарской области с профессиональным праздником
Николай Меркушкин встретился с руководством «Российских коммунальных систем»
20 декабря 2016
284
Николай Меркушкин встретился с руководством «Российских коммунальных систем»
В Самаре на новогоднем празднике поздравили одаренных детей
20 декабря 2016
448
В Самаре на новогоднем празднике поздравили одаренных детей
В следующем году начнется ремонт Самарского театра драмы
20 декабря 2016
179
В следующем году начнется ремонт Самарского театра драмы
Олег Фурсов встретился с жителями Куйбышевского района
20 декабря 2016
231
Олег Фурсов встретился с жителями Куйбышевского района
Николай Меркушкин обратился с ежегодным Посланием к жителям губернии
20 декабря 2016
633
Николай Меркушкин обратился с ежегодным Посланием к жителям губернии
Лента новостей
22 декабря 2016 , 20:45
21
В Самаре завершились ремонтные работы на месте повреждения теплосети
  Коммунальная авария произошла вчера вечером около дома № 241 по Стара-Загора.
22 декабря 2016 , 17:35
107
В Самаре завершился фестиваль органной музыки
21 декабря в филармонии завершился VIII Международный фестиваль «Королевские...
22 декабря 2016 , 17:26
178
Осторожно, мошенники! В Самаре растет число фиктивных приглашений на работу
Администрация города предупреждает горожан об участившихся случаях мошенничества. Речь идет о...
22 декабря 2016 , 17:22
115
Еще один самарский спектакль поедет на «Золотую Маску»
«Побег из Шоушенка» Самарского академического театра драмы им. Горького включен в...
22 декабря 2016 , 17:06
194
У самарской «Молодой гвардии» теперь женское лицо
  В четверг, 22 декабря, состоялся второй этап отчетно-выборной конференции самарского...
22 декабря 2016 , 16:34
90
Сохранить и накопить на отпуск
  В декабре принято подводить итоги уходящего года и строить планы на следующий. ...
22 декабря 2016 , 15:49
136
Музей Модерна отметит День рождения
Празднование состоится 25 декабря в 17.00.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
По факту нападения на начальника полиции Отрадного и его жены возбуждено уголовное дело
11 декабря 2016
11949
1
По факту нападения на начальника полиции Отрадного и его жены возбуждено уголовное дело
Как сообщал ранее sgpress.ru , в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города...
Задержаны пятеро подозреваемых в жестоком нападении на главу полиции Отрадного и его жену
15 декабря 2016
7512
4
Задержаны пятеро подозреваемых в жестоком нападении на главу полиции Отрадного и его жену
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
В Самарской области в ДТП погибли женщина и ребенок
11 декабря 2016
6314
1
В Самарской области в ДТП погибли женщина и ребенок
Авария случилась 11 декабря в 12:00 на трассе «Самара – Бугуруслан» в...
Прощание с Виктором Ольховским состоится 12 декабря
11 декабря 2016
6203
Прощание с Виктором Ольховским состоится 12 декабря
   В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни скоропостижно скончался Виктор...
В Самарской области перевернулся УАЗ патриот. Пострадали двое
30 ноября 2016
823
В Самарской области перевернулся УАЗ патриот. Пострадали двое
Авария случилась вчера в 09:55 на дороге «Урал - Муханово» в Кинель-Черкасском...
Музей Модерна приглашает детей на экскурсии на зимние школьные каникулы
24 ноября 2016
396
Музей Модерна приглашает детей на экскурсии на зимние школьные каникулы
Школьников приглашают в музей с 24 по 30 декабря и с 3 по 8 января.
В Самаре стартовали соревнования по ландшафтному дизайну среди молодых профессионалов
23 ноября 2016
280
В Самаре стартовали соревнования по ландшафтному дизайну среди молодых профессионалов
Они пройдут в период с 23 по 25 ноября в рамках чемпионата рабочих специальностей WorldSkills...
Ростехнадзор высоко оценил подготовку Самары к отопительному сезону
23 ноября 2016
298
Ростехнадзор высоко оценил подготовку Самары к отопительному сезону
Самара получила паспорт готовности к отопительному сезону, свидетельствующий об успешной...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.