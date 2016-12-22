В Самаре обсудили тему защиты лесов

Заседание, а также координационное совещание по вопросам обеспечения правопорядка в регионе состоялось вчера под председательством губернатора Самарской области Николая Меркушкина.Основной темой стало взаимодействие силовых структур по декриминализации лесопромышленного комплекса и упорядочению использования лесного хозяйства. Николай Меркушкин акцентировал внимание на том, что этот вопрос для области чрезвычайно важен.- От этого в значительной мере зависит экологическое и экономическое благополучие региона. Сохранение лесов — наш приоритет. В этой сфере до недавнего времени было много проблем, в частности, незаконная вырубка за последние три года нанесла прямой ущерб государству в размере 39 млн рублей, — констатировал глава региона. — Необходимо увеличить раскрываемость преступлений в лесной сфере. 60 уголовных дел было приостановлено из-за того, что виновные лица не установлены, а средняя раскрываемость таких преступлений составляет лишь 44%, - сказал он.Среди приоритетных задач, по мнению губернатора, являются пресечение каналов транспортировки и сбыта леса, противодействие незаконному захвату участков, в том числе под индивидуальную застройку, возврат задолженностей пользователей, а также завершение работ по лесоустройству и постановке городских лесов на кадастровый учет до 1 февраля следующего года.В рамках Года экологии Николай Меркушкин предложил организовать в следующем году массовые высадки деревьев и провести работы по благоустройству пригородных лесов и зон отдыха. Главам городов и районов в качестве примера он посоветовал детально ознакомиться с опытом Москвы в этой сфере.Еще одним вопросом, рассмотренным на совещании, стало обеспечение безопасности во время новогодних и рождественских каникул. По словам заместителя начальника УМВД по Самарской области Юрия Дмитриева, на Новый год и в Рождество в охране порядка будут задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий, добровольная дружина и казаки. Для оперативного реагирования будут созданы мобильные группы из числа сотрудников спецподразделений.