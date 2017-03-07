В Самаре начали подготовку к месячнику по благоустройству
Коммунальщики уже готовятся переходить на весенний режим работы: идет подготовка к традиционному месячнику по благоустройству и озеленению. За 30 дней апреля городским службам при поддержке активных жителей предстоит привести территорию Самары в порядок после зимы. Подготовку к этой генеральной уборке обсудили вчера на рабочем совещании под председательством главы города Олега Фурсова.
Как сообщил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов, погода уже позволяет проводить некоторые сезонные работы. Например, сотрудники муниципального предприятия «Благоустройство» занимаются ремонтом дорог с применением литого асфальта. Скоро начнут так называемое ворошение снега на газонах, после этой процедуры он быстрее тает. Фронт работ солидный: общая протяженность газонов составляет около 750 километров. МП «Инженерные системы» занимается очисткой водоотводных канав и ливневой канализации.
С 1 апреля планируется массово выпустить на улицы вакуумно-подметальные и поливомоечные машины. В первую очередь их направят на те дороги, где зимой применялась песко- соляная смесь. Напомним, что ее применение в городе постепенно уменьшают, чтобы обходиться без «пылевых бурь» весной.
Водные процедуры устроят и для дорожных знаков, светофоров, уличного ограждения. Там, где потребуется, опоры и ограждение заново покрасят. Также освежат почти 3000 урн и 65 километров бортового камня.
МП «Спецремстройзеленхоз» займется подготовкой 33 фонтанов. По словам Семенова, их пробный пуск запланирован на день общегородского субботника - 22 апреля. А в постоянном режиме фонтаны начнут работать с 1 мая.
Олег Фурсов подчеркнул, что департамент городского хозяйства и районные администрации должны составлять планы совместно с общественными советами. По его словам, буквально по каждому двору должно быть понимание, сколько нужно инструментов, мешков, как будет организован вывоз собранного мусора.
Мэр добавил, что уже сейчас надо начинать переговоры с бизнесменами, которые готовы присоединиться к городской программе «Цветущая Самара» и наряду с профильной службой займутся устройством клумб, цветников.
- Районам надо четко знать, сколько предпринимателей, активных горожан присоединятся к этой работе, понимать, какие участки они готовы будут озеленить в апреле, мае, июне, - сказал Олег Фурсов. - Программа, стартовавшая в прошлом году, получила высокую оценку горожан, ее надо развивать.
Как сообщил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов, погода уже позволяет проводить некоторые сезонные работы. Например, сотрудники муниципального предприятия «Благоустройство» занимаются ремонтом дорог с применением литого асфальта. Скоро начнут так называемое ворошение снега на газонах, после этой процедуры он быстрее тает. Фронт работ солидный: общая протяженность газонов составляет около 750 километров. МП «Инженерные системы» занимается очисткой водоотводных канав и ливневой канализации.
С 1 апреля планируется массово выпустить на улицы вакуумно-подметальные и поливомоечные машины. В первую очередь их направят на те дороги, где зимой применялась песко- соляная смесь. Напомним, что ее применение в городе постепенно уменьшают, чтобы обходиться без «пылевых бурь» весной.
Водные процедуры устроят и для дорожных знаков, светофоров, уличного ограждения. Там, где потребуется, опоры и ограждение заново покрасят. Также освежат почти 3000 урн и 65 километров бортового камня.
МП «Спецремстройзеленхоз» займется подготовкой 33 фонтанов. По словам Семенова, их пробный пуск запланирован на день общегородского субботника - 22 апреля. А в постоянном режиме фонтаны начнут работать с 1 мая.
Олег Фурсов подчеркнул, что департамент городского хозяйства и районные администрации должны составлять планы совместно с общественными советами. По его словам, буквально по каждому двору должно быть понимание, сколько нужно инструментов, мешков, как будет организован вывоз собранного мусора.
Мэр добавил, что уже сейчас надо начинать переговоры с бизнесменами, которые готовы присоединиться к городской программе «Цветущая Самара» и наряду с профильной службой займутся устройством клумб, цветников.
- Районам надо четко знать, сколько предпринимателей, активных горожан присоединятся к этой работе, понимать, какие участки они готовы будут озеленить в апреле, мае, июне, - сказал Олег Фурсов. - Программа, стартовавшая в прошлом году, получила высокую оценку горожан, ее надо развивать.
Кстати
Олег Фурсов также поручил районным властям вместе с общественностью составлять перечни дворовых территорий, которые могут быть благоустроены в рамках нового федерального проекта «Городская среда». - Приоритетность должна устанавливаться не административно, а исходя из пожеланий людей, - подчеркнул мэр. Ожидается, что работы стартуют уже в этом году.
Олег Фурсов также поручил районным властям вместе с общественностью составлять перечни дворовых территорий, которые могут быть благоустроены в рамках нового федерального проекта «Городская среда». - Приоритетность должна устанавливаться не административно, а исходя из пожеланий людей, - подчеркнул мэр. Ожидается, что работы стартуют уже в этом году.
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