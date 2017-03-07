07 марта 2017 года,
18:43
$ 58.34    61.86   Нефть 55.85 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Власть/

В Самаре начали подготовку к месячнику по благоустройству

Коммунальщики уже готовятся переходить на весенний режим работы: идет подготовка к традиционному месячнику по благоустройству и озеленению. За 30 дней апреля городским службам при поддержке активных жителей предстоит привести территорию Самары в порядок после зимы. Подготовку к этой генеральной уборке обсудили вчера на рабочем совещании под председательством главы города Олега Фурсова.

Как сообщил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов, погода уже позволяет проводить некоторые сезонные работы. Например, сотрудники муниципального предприятия «Благоустройство» занимаются ремонтом дорог с применением литого асфальта. Скоро начнут так называемое ворошение снега на газонах, после этой процедуры он быстрее тает. Фронт работ солидный: общая протяженность газонов составляет около 750 километров. МП «Инженерные системы» занимается очисткой водоотводных канав и ливневой канализации.

С 1 апреля планируется массово выпустить на улицы вакуумно-подметальные и поливомоечные машины. В первую очередь их направят на те дороги, где зимой применялась песко- соляная смесь. Напомним, что ее применение в городе постепенно уменьшают, чтобы обходиться без «пылевых бурь» весной.

Водные процедуры устроят и для дорожных знаков, светофоров, уличного ограждения. Там, где потребуется, опоры и ограждение заново покрасят. Также освежат почти 3000 урн и 65 километров бортового камня.

МП «Спецремстройзеленхоз» займется подготовкой 33 фонтанов. По словам Семенова, их пробный пуск запланирован на день общегородского субботника - 22 апреля. А в постоянном режиме фонтаны начнут работать с 1 мая.

Олег Фурсов подчеркнул, что департамент городского хозяйства и районные администрации должны составлять планы совместно с общественными советами. По его словам, буквально по каждому двору должно быть понимание, сколько нужно инструментов, мешков, как будет организован вывоз собранного мусора.

Мэр добавил, что уже сейчас надо начинать переговоры с бизнесменами, которые готовы присоединиться к городской программе «Цветущая Самара» и наряду с профильной службой займутся устройством клумб, цветников.

- Районам надо четко знать, сколько предпринимателей, активных горожан присоединятся к этой работе, понимать, какие участки они готовы будут озеленить в апреле, мае, июне, - сказал Олег Фурсов. - Программа, стартовавшая в прошлом году, получила высокую оценку горожан, ее надо развивать.

























Кстати

Олег Фурсов также поручил районным властям вместе с общественностью составлять перечни дворовых территорий, которые могут быть благоустроены в рамках нового федерального проекта «Городская среда». - Приоритетность должна устанавливаться не административно, а исходя из пожеланий людей, - подчеркнул мэр. Ожидается, что работы стартуют уже в этом году.
Дата: 7 марта 2017 , 13:21
163
Автор текста: Иван Смирнов
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Власть
Районные администрации заставят застройщиков соблюдать границы
7 марта 2017
77
Районные администрации заставят застройщиков соблюдать границы
В Самаре начали подготовку к месячнику по благоустройству
7 марта 2017
163
В Самаре начали подготовку к месячнику по благоустройству
В Самаре обсудили вопросы подготовки кадров для машиностроительной отрасли
5 марта 2017
379
В Самаре обсудили вопросы подготовки кадров для машиностроительной отрасли
Самара вошла в федеральный проект по благоустройству
4 марта 2017
655
Самара вошла в федеральный проект по благоустройству
В 2017 году «Регион-нефть» планирует увеличить налоговые отчисления в региональный бюджет
3 марта 2017
477
В 2017 году «Регион-нефть» планирует увеличить налоговые отчисления в региональный бюджет
В горадминистрации разработали новую модель системы общественных советов
1 марта 2017
390
В горадминистрации разработали новую модель системы общественных советов
Глава Самары Олег Фурсов провел личный прием граждан
21 февраля 2017
425
Глава Самары Олег Фурсов провел личный прием граждан
У музея
19 февраля 2017
981
У музея "Самара космическая" появится скульптурная композиция из семи фигур
no photo
18 февраля 2017
260
Бизнес подлючается. Как решаются проблемы подачи ресурсов коммерческим объектам?
Лента новостей
7 марта 2017 , 16:54
92
Самарцы получат единые квитанции на оплату ЖКУ и капремонта
Первые платежные документы нового образца горожане обнаружат в своих почтовых ящиках до 10 марта.
7 марта 2017 , 16:48
96
Районам Самары поручено привести в порядок контейнерные площадки в преддверии ЧМ-2018
В Самарском районе большинство домов не оборудовано мусоропроводами. Жители пользуются...
7 марта 2017 , 16:38
98
В Самаре завершился фестиваль «Дни города Тхонъён»
Южнокорейские музыканты выступили в ДК «Заря».
7 марта 2017 , 16:34
94
Баскетбольный клуб «Самара» объявил набор детей
Недавно на базе гимназии №3 открылось детское отделение баскетбольного клуба...
7 марта 2017 , 16:27
77
Районные администрации заставят застройщиков соблюдать границы
Еще несколько лет назад самозахват земли под строительство в Самаре не был редкостью. 
7 марта 2017 , 16:16
87
В Самаре открылся мини-музей болгарской Стара-Загоры
В прошлом году Самара отмечала полувековой юбилей улицы Стара-Загора и 140-летие...
7 марта 2017 , 16:08
96
Факультету иностранных языков СГСПУ исполнилось 75 лет
Организованный в годы войны, он выпустил большой отряд педагогов и переводчиков, в том числе...
Все новости
Календарь
Март  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27 28 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Выбор читателей
Выбор редакции
27 февраля 2017
5206
1
В Самарской области утонули два 10-летних мальчика
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
26 февраля 2017
4089
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
14 февраля 2017
3211
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
В Жигулевске медведь пытался залезть на дерево
10 февраля 2017
2419
В Жигулевске медведь пытался залезть на дерево
  Необычный инцидент произошел на днях возле местного дворца культуры.
У музея
19 февраля 2017
981
У музея "Самара космическая" появится скульптурная композиция из семи фигур
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
2 марта 2017
506
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
2 марта 2017
556
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
1 марта 2017
410
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.