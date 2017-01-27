В МАУ «Парки Самары» на 76% обновлен управленческий состав
Благодаря этому к декабрю минувшего года на 47% сократилась кредиторская задолженность предприятия. Доход организации за счет ведения коммерческой деятельности составил 120,6 млн рублей.
Как рассказал на отчетной встрече с главой города Олегом Фурсовым руководитель предприятия Евгений Кришталь, возглавивший его в середине прошлого года, за счет полученных внебюджетных средств удалось установить новую детскую площадку, а также провести ремонт кабельной трассы и отремонтировать помещение для размещения стационарного пункта полиции в парке Гагарина. Кроме того, на полученные средства были приобретены два новых аттракциона, световое оформление парка, закуплено несколько единиц спецтехники, установлены ограждения в парке «Воронежские озера» и выполнены другие работы.
Кроме того, благодаря поддержке городского департамента управления имуществом в прошлом году была проведена работа по уточнению границ территорий парков и недвижимого имущества, в результате чего площадь содержания парков увеличилась на 17%.
Говоря о перспективах, Евгений Кришталь отметил, что основными задачами предприятия на текущий год ялвяются установка колеса обозрения в парке Гагарина, организация энергоснабжения в парке Дружбы и сквере имени Н. Кузнецова и разработка программы по водоснабжению этих и многих других парков Самары.
Олег Фурсов подчеркнул, что необходимо ускорить решение этих задач, поскольку в 2018 году Самара будет принимать матчи Чемпионата мира по футболу.
- Я уверен, что в 2018-м и в последующие годы Самара станет центром притяжения для туристов, - отметил глава Самары. – Поэтому в парках города должны быть созданы максимально комфортные условия, они должны иметь современное оформление и аттракционы.
Как рассказал на отчетной встрече с главой города Олегом Фурсовым руководитель предприятия Евгений Кришталь, возглавивший его в середине прошлого года, за счет полученных внебюджетных средств удалось установить новую детскую площадку, а также провести ремонт кабельной трассы и отремонтировать помещение для размещения стационарного пункта полиции в парке Гагарина. Кроме того, на полученные средства были приобретены два новых аттракциона, световое оформление парка, закуплено несколько единиц спецтехники, установлены ограждения в парке «Воронежские озера» и выполнены другие работы.
Кроме того, благодаря поддержке городского департамента управления имуществом в прошлом году была проведена работа по уточнению границ территорий парков и недвижимого имущества, в результате чего площадь содержания парков увеличилась на 17%.
Говоря о перспективах, Евгений Кришталь отметил, что основными задачами предприятия на текущий год ялвяются установка колеса обозрения в парке Гагарина, организация энергоснабжения в парке Дружбы и сквере имени Н. Кузнецова и разработка программы по водоснабжению этих и многих других парков Самары.
Олег Фурсов подчеркнул, что необходимо ускорить решение этих задач, поскольку в 2018 году Самара будет принимать матчи Чемпионата мира по футболу.
- Я уверен, что в 2018-м и в последующие годы Самара станет центром притяжения для туристов, - отметил глава Самары. – Поэтому в парках города должны быть созданы максимально комфортные условия, они должны иметь современное оформление и аттракционы.
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