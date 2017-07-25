В Краснодаре презентовали самарский проект "Комфортная городская среда"

Вчера в Краснодаре состоялся форум партии «Единая Россия» «Городская среда».



Его участники говорили о том, как обновлять общественные пространства, делать по-настоящему удобными дворовые территория. Инструментом, который позволит это сделать, станет приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».



Форум посетил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, который провел пленарное заседание.



- Мы строим в последние годы огромные объемы жилья. Но город - это не только кварталы вокруг мест работы. Ведь главная цель - не квадратные метры, а жилье в комфортной, современной среде, отвечающей условиям, подходам XXI века. Чем красивее и удобнее город, тем больше туда едет высококвалифицированных специалистов. А те, кто вырос в этом городе, не хотят оттуда сбежать как можно быстрее. Охотнее вкладываются инвесторы, развивается туризм. В результате меняется жизнь людей, появляется больше возможностей для самореализации, - сказал глава кабинета министров.



Дмитрий Медведев перечислил моменты в работе по улучшению городской среды, на которых надо сосредоточиться. Первое - это долгосрочная государственная поддержка. Второе - благоустройство должно идти под общественным контролем. Третье - необходимо учитывать специфику регионов.



- Дело, которое мы начали в этом году, точно не будет простым, - прогнозирует Дмитрий Медведев. - Это, по сути, новаторская история. Мы понимаем, что практически никогда таким образом в нашей стране развитием городской среды не занимались. Это потребует и немало усилий и, скажем прямо, очень значительного количества средств. Но дело того стоит. На форуме обсуждали предложения по совершенствованию законодательства в сфере благоустройства, по консолидации усилий властей, общественности и бизнеса, делились опытом. Всего «Городская среда» собрала более 1000 делегатов. Наш город представлял первый глава Самары Владимир Сластенин.



Вчера вечером «СГ» удалось пообщаться с ним по телефону.



- Владимир Владимирович, как Самара показывает себя в реализации проекта на фоне других городов страны?



- Очень неплохо. На форуме состоялась дискуссия, в ходе которой участники обменивались опытом. Я рассказал о том, что сделано в Самаре. Наш регион был выбран одним из пилотных не зря. Кто-то из наших коллег только обсуждает подходы к реализации проекта, готовится отбирать дворы, составлять планы. А у нас программа «Комфортная городская среда» уже разработана, объекты определены.



- Что позволило сделать это быстро?



- Если говорить глобально, то почву для этого подготовила реформа местного самоуправления, которая началась в Самаре в 2015 году по инициативе губернатора Николая Ивановича Меркушкина. У районов появились средства на решение первоочередных проблем, скажем так, на оперативное реагирование. Чтобы решать какие-то небольшие задачи, им уже не нужно обращаться на городской уровень. Люди это знают, подсказывают, что и где надо сделать. В этом году были созданы общественные советы микрорайонов, куда вошли местные жители, четко понимающие, что конкретно необходимо каждой маленькой территории. Они строят планы по ее развитию, сами работают руками.



Тому, что люди объединяются, готовы работать вместе с властью, способствовали и усилия городской администрации. Например, в апреле по поручению главы города Олега Борисовича Фурсова муниципалитет заключил ряд соглашений. Около 50 общественных организаций, предприятий, политических партий взяли на себя обязательства по участию в благоустройстве Самары.



Хороший эффект дала и акция «Поработал - отдохни», в рамках которой мы поощряли наиболее активных участников весенних субботников.



Считаю, вся эта системная работа и позволила Самаре оперативно включиться в федеральный проект.



- Насколько активно горожане заявлялись на участие в нем?



- Довольно активно, у нас даже был конкурс. В итоге из 338 поданных заявок одобрили 196. И это только на текущий год. Сейчас уже можно заявляться на следующий, а в целом проект рассчитан до 2020-го. Жители дворов создавали целые команды, обращались за помощью к студентам-архитекторам, советовались с экспертами «Единой России», Общероссийского народного фронта. Это позволило составить грамотные заявки, которые в итоге и получили поддержку.



- Но только дворами проект в Самаре не ограничится?



- Верно. Две трети средств, выделенных из федерального, областного и городского бюджетов, предназначено на благоустройство дворов, а одна треть - на обновление общественных пространств. В Самаре это четвертая очередь набережной, так называемый Куйбышевский откос у театра драмы, площадь Куйбышева и Струковский сад. Работы уже идут. Результат скоро смогут оценить все.