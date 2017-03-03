В 2017 году «Регион-нефть» планирует увеличить налоговые отчисления в региональный бюджет

Алексей Тайдаков рассказал губернатору о том, что с 2013 года «Регион-нефть» почти в три раза увеличила добычу «черного золота» на месторождениях Самарской области. Благодаря этому налоговые отчисления компании в областной бюджет за минувший год составили 439 млн рублей.- В 2017 году эта сумма увеличится еще: мы настроены на серьезную работу и на увеличение объемов добычи, - пояснил Алексей Тайдаков.В ходе встречи с губернатором также обсуждался вопрос предоставления земельных участков для геологоразведки и бурения новых скважин, поскольку некоторые собственники территорий нередко завышают цены на свои владения. Николай Меркушкин отметил, что областное правительство готово оказать содействие компании в этом вопросе.- Мы будем принимать меры для того, чтобы решить эти вопросы. Понятно, что цена участков должна быть рыночной. Вы перечисляете в бюджет сотни миллионов рублей, активно развиваетесь, и в будущем налоговые отчисления вашей компании увеличатся. Для нас это очень важно,- сказал он.