У дач в районе Рубежного сделают автобусную остановку
Во вторник, 20 февраля, глава Самары Елена Лапушкина провела личный прием граждан. Вопросы касались недобросовестных застройщиков, ветхого жилья и работы транспорта.
Жители Самары Дмитрий Лебедев и Елена Левашина обратились к мэру по поводу пожарного проезда в районе улиц Пензенской и Владимирской. Совместно с департаментом градостроительства они уже более трех лет пытаются его зарегистрировать. На финальной стадии решения вопроса выяснилось, что территория, через которую проходит проезд, продана частному лицу. Владелец земли подал в суд, в результате чего на оформление были наложены ограничения.
По мнению Елены Лапушкиной, департамент управления имуществом в этой ситуации должен был встать на защиту интересов жителей близлежащих домов и не допустить продажи участка частному лицу. Она поручила провести служебную проверку по этому факту.
- Это нужно сделать в максимально короткие сроки. Даже если выяснятся не самые красивые факты для администрации города, мы эту тему не замалчиваем. Могу сказать однозначно: ни о какой продаже пожарного проезда к жилым домам не может быть и речи, - подчеркнула глава города.
Алия Чеканова уже не первый год добивается, чтобы ей предоставили новую квартиру. Раньше самарчанка жила в центре, на улице Венцека, но старый дом признали аварийным и снесли. Тогда Чеканову поставили в очередь на получение квартиры и временно поселили в общежитие на улице Гагарина. Сейчас женщина отказалась от этого помещения, ссылаясь на его неудовлетворительное состояние.
Елена Лапушкина взяла ситуацию под личный контроль и поручила профильным департаментам не затягивать с решением вопроса.
Представители садово-дачного товарищества «Надежда» в районе Рубежного попросили сделать дополнительную остановку у поворота к дачному массиву.
Как заверили представители департамента городского хозяйства и экологии, схема движения транспорта на этом участке уже разработана, предусмотрены знаки и подходы к посадочной площадке. Остановку обустроят, как только позволят погодные условия.
- Все работы необходимо провести в мае, чтобы люди могли без проблем добираться до своих дачных участков. Контрольная точка - 1 июня, лично проверю исполнение поручения, - отметила Лапушкина.
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