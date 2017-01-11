Три крупных региональных предприятия получат федеральные субсидии

Как сообщает пресс-служба областного правительства, распределение субсидий в размере 1,24 млрд рублей среди 67 компаний из 33 регионов России, реализующих 70 проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности, состоялось в декабре прошлого года.Субсидии в рамках реализации импортозамещающих проектов получило АО «КуйбышевАзот». С помощью них тольяттинское предприятие реализует два проекта - «Производство полиамида-6. IV очередь строительства. Реконструкция производственного здания К-4002» на сумму 13,5 млн рублей и проект «Строительство установки получения сульфат-нитрата аммония», на который выделено 1,8 млн рублей. Еще одно предприятие из Тольятти - ООО «Атсумитек Тойота Цусе Рус» реализует проект «Механизмы для выбора передач для механической и автоматической коробок передач» за 2,35 млн рублей.Новокуйбышевское ООО «ДСК «Древо» выполнит проект «Модернизация производства железобетонных изделий, смена технологии производства, включающая приобретение и установку импортного и отечественного оборудования нового образца». Предприятию была выделена самая крупная субсидия в размере 15,2 млн рублей.По словам главы региона Николая Меркушкина, вхождение Самарской области в пятерку регионов, получивших наиболее значимую федеральную поддержку на реализацию комплексных промышленных инвестпроектов, является сигналом бизнесу, нацеленному на развитие.- Государство готово помогать активным, инициативным предпринимателям, которые стремятся выпускать конкурентоспособную импортозамещающую продукцию. Нам уже удалось с помощью Фонда поддержки промышленности запустить новые производства на жигулевском «Акоме», в «Евротехнике», профинансировать «Самараволгомаш», «Самарское объединение керамики», «Самарский Стройфарфор» и ряд других предприятий. Но мы должны добиться большего. Правительство области и дальше будет помогать предприятиям в работе с Фондом, недавно созданным экспортным центром и другими институтами развития, - сказал он.