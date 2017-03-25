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Состоялось координационное совещание по обеспечению правопорядка на территории региона

23 марта под председательством губернатора Николая Ивановича Меркушкина состоялось координационное совещание по обеспечению правопорядка на территории региона.

Одна из тем - состояние законности в сфере обращения с твердыми отходами. Губернатор подчеркнул, что президент поставил задачу всем регионам: в кратчайшие сроки перейти на современные технологии сбора, сортировки и утилизации отходов производства и потребления. А в Самарской области между тем до сих пор не решена проблема с несанкционированными свалками.

- Когда у нас будет цивилизованная система сбора, сортировки и утилизации мусора? Где у нас заводы по переработке? - спросил губернатор заместителя областного министра энергетики и ЖКХ Сергея Ульянкина.

Тот начал говорить, что идет сбор заявок от бизнеса, но был прерван губернатором. Николай Меркушкин напомнил, что четыре с половиной года назад в своем первом послании поднимал эту тему и называл конкретные компании с мировыми именами, которые готовы работать в регионе.

- Почему вы еще тогда с ними не связались? - продолжил спрашивать губернатор, но конкретного ответа вновь не получил. - Это же стыдно: огромная область, а работаем как 50 лет назад. Мы тонем в бюрократических бумагах, мусор же как не убирался, так и не убирается.

Николай Меркушкин потребовал письменных объяснений от министра энергетики и ЖКХ Сергея Крайнева и от его заместителя, а также поручил в течение трех-четырех недель представить конкретный план действий. 

Также была обсуждена деятельность по предотвращению и пресечению нарушений прав граждан при предоставлении услуг управляющими компаниями. Ситуация в этой сфере, подчеркнул губернатор, продолжает оставаться одним из факторов социальной напряженности. Николай Меркушкин раскритиковал работу региональной Госжилинспекции, которая, по его мнению, недостаточно активно участвует в наведении порядка в ЖКХ.

Глава Самары Олег Фурсов рассказал о ситуации в сфере обслуживания жилфонда. Многие из управляющих компаний, работающих в городе, обслуживают буквально считанные дома и не располагают достаточным количеством техники, дворников. В прошлом году мэрия совместно с правоохранительными и надзорными органами провела 574 проверки деятельности управляющих компаний, было выдано 147 предписаний на устранение нарушений, общая сумма штрафов, выписанных этим организациям, составила 5,8 млн рублей.

Губернатор привел живой пример того, как от недобросовестности коммунальщиков страдают жители.

- В понедельник у меня состоялась встреча с пенсионеркой. Она показала несколько квитанций и спрашивала, кому же ей платить. Одна квитанция пришла ей от одной управляющей компании, вторая от другой. И она дошла до губернатора, чтобы решить этот вопрос. Что за бардак? Это как раз то, о чем говорит сейчас глава города. Когда так много управляющих компаний, то есть риск заплатить одной, а потом выяснится, что деньги ушли не туда, - сказал губернатор.

Николай Меркушкин отметил, что необходимо упорядочить деятельность единых расчетных центров, перевести их на такую систему работы, чтобы было понятно, куда идет каждый рубль, который житель платит коммунальщикам. Только так удастся пресечь мошеннические схемы вывода денег.

Также губернатор поставил задачу: принять меры для того, чтобы коммерческие расчетные центры (таких в регионе большинство) снизили комиссионные сборы до 1%, как это давно сделано в большинстве регионов.

Как резюмировал Николай Меркушкин, существенная роль в наведении порядка в ЖКХ должна принадлежать общественности в лице советов микрорайонов. Он подчеркнул, что только в тесном контакте власти и общества можно добиться желаемого результата.

Комментарий:

Олег Фурсов, ГЛАВА САМАРЫ:

• Областная лицензионная комиссия каждый месяц выдает порядка трех-четырех лицензий новым управляющим компаниям. Сегодня на территории города зарегистрирована 161 УК. При этом из них жилой фонд обслуживают только 93. Остальные существуют на бумаге. Для сравнения: в одном из крупных городов, сравнимых с Самарой по численности населения, работает всего 19 компаний, в другом - 45. И порядка там гораздо больше. Это закономерно: чем больший фонд компания обслуживает, тем больше ресурсов аккумулирует, чтобы приобретать технику, расширять штат дворников и платить достойную зарплату.

Как сократить количество компаний на рынке и, прежде всего, убрать недобросовестных игроков? В ближайшее время мы выйдем в губернскую думу с инициативой ограничить срок действия лицензии шестью месяцами в том случае, если компания не набрала жилой фонд и не приступила к его обслуживанию. Если это предложение будет поддержано, оно пойдет дальше - в Государственную думу.

Другой путь - повышать грамотность населения в вопросах ЖКХ, объяснять людям механизм отзыва компании, которая их не устраивает. Мы присоединимся к этой работе на стороне жителей, поскольку муниципалитет является собственником значительной части жилых помещений.
Дата: 25 марта 2017 , 10:15
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Автор текста: Сергей Ромашов
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