Соглашение о застройке территории бывшего ЗиМа в Самаре планируется подписать весной
Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Самарской области Николая Меркушкина и председателя правления управляющей компании холдинга «Волгопромгаз», заместителя председателя правления компании «Роснано» Владимира Аветисяна.
По словам Владимира Аветисяна, проект застройки этой территории заинтересовал одного из крупных международных инвесторов и соглашение с ним может быть подписано уже весной.
Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили возможность строительства мусоросжигающего завода в Самарской области. Он может быть построен в нашем регионе вместе с госкорпорацией «Ростех» и госкомпанией «Роснано». Подобные проекты реализуются в Москве, Московской области и Татарстане. Заводы соответствуют самым строгим международным экологическим нормам, а продуктами сжигания мусора у таких предприятий являются электроэнергия и тепло.
По словам Владимира Аветисяна, проект застройки этой территории заинтересовал одного из крупных международных инвесторов и соглашение с ним может быть подписано уже весной.
Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили возможность строительства мусоросжигающего завода в Самарской области. Он может быть построен в нашем регионе вместе с госкорпорацией «Ростех» и госкомпанией «Роснано». Подобные проекты реализуются в Москве, Московской области и Татарстане. Заводы соответствуют самым строгим международным экологическим нормам, а продуктами сжигания мусора у таких предприятий являются электроэнергия и тепло.
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Миша
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