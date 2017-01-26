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Соглашение о застройке территории бывшего ЗиМа в Самаре планируется подписать весной

Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Самарской области Николая Меркушкина и председателя правления управляющей компании холдинга «Волгопромгаз», заместителя председателя правления компании «Роснано» Владимира Аветисяна.

По словам Владимира Аветисяна, проект застройки этой территории заинтересовал одного из крупных международных инвесторов и соглашение с ним может быть подписано уже весной.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили возможность строительства мусоросжигающего завода в Самарской области. Он может быть построен в нашем регионе вместе с госкорпорацией «Ростех» и госкомпанией «Роснано». Подобные проекты реализуются в Москве, Московской области и Татарстане. Заводы соответствуют самым строгим международным экологическим нормам, а продуктами сжигания мусора у таких предприятий являются электроэнергия и тепло.
Дата: 26 января 2017 , 11:03
1007
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Светлана Осьмачкина
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26 января 2017 , 12:43
Миша
Ну совсем обалдели! На дачах у себя пусть мусор сжигают.
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