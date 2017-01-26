Соглашение о застройке территории бывшего ЗиМа в Самаре планируется подписать весной

По словам Владимира Аветисяна, проект застройки этой территории заинтересовал одного из крупных международных инвесторов и соглашение с ним может быть подписано уже весной.Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили возможность строительства мусоросжигающего завода в Самарской области. Он может быть построен в нашем регионе вместе с госкорпорацией «Ростех» и госкомпанией «Роснано». Подобные проекты реализуются в Москве, Московской области и Татарстане. Заводы соответствуют самым строгим международным экологическим нормам, а продуктами сжигания мусора у таких предприятий являются электроэнергия и тепло.