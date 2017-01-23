Самарский губернатор принял участие в съезде «Единой России»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев был переизбран на должность председателя политической партии «Единая Россия» в ходе пленарного заседания. Кроме того, на съезде был определен новый состав Высшего и Генерального советов партии.
В пленарном заседании съезда приняли участие 696 делегатов «Единой России» со всей страны, приглашенные министры РФ, общественные деятели, эксперты, иностранные делегации. Наряду с ними в мероприятии участвовала делегация Самарской области во главе с губернатором Николаем Меркушкиным.
Подводя итоги пятилетнего цикла работы, Дмитрий Медведев отметил, что партия «Единая Россия» стала политической силой нового типа, о чем свидетельствуют результаты региональных кампаний в течение последних пяти лет, а также безоговорочная победа ЕР на выборах в Госдуму в прошлом году.
- Можно с уверенностью сказать, что «Единая Россия» - правящая партия и главный политический ресурс президента, - заявил премьер-министр РФ.
Он также напомнил, что за последние пять лет был полностью изменен процесс подготовки к выборам: в мае минувшего года был впервые проведен единый день предварительного голосования или праймериз. Таким образом, фактически сами люди формировали избирательный список.
- На участки тогда пришли 10 млн человек, такого масштабного предварительного голосования никто и нигде не проводил, - подчеркнул Дмитрий Медведев.
В этой связи он предложил проводить предварительное голосование ежегодно в следующие пять лет для определения кандидатов в региональные законодательные органы власти.
Еще одним достижением партии за последние годы, по мнению Дмитрия Медведева, стала кадровая ротация, которая привлекла умных и энергичных руководителей.
В завершении своего выступления Дмитрий Медведев призвал партийцев не расслабляться и выполнять обещания, данные избирателям в ходе кампании. Кроме того, он предложил проводить съезд минимум раз в год, чтобы оценить качество выполнения партийных проектов и программ.
В пленарном заседании съезда приняли участие 696 делегатов «Единой России» со всей страны, приглашенные министры РФ, общественные деятели, эксперты, иностранные делегации. Наряду с ними в мероприятии участвовала делегация Самарской области во главе с губернатором Николаем Меркушкиным.
Подводя итоги пятилетнего цикла работы, Дмитрий Медведев отметил, что партия «Единая Россия» стала политической силой нового типа, о чем свидетельствуют результаты региональных кампаний в течение последних пяти лет, а также безоговорочная победа ЕР на выборах в Госдуму в прошлом году.
- Можно с уверенностью сказать, что «Единая Россия» - правящая партия и главный политический ресурс президента, - заявил премьер-министр РФ.
Он также напомнил, что за последние пять лет был полностью изменен процесс подготовки к выборам: в мае минувшего года был впервые проведен единый день предварительного голосования или праймериз. Таким образом, фактически сами люди формировали избирательный список.
- На участки тогда пришли 10 млн человек, такого масштабного предварительного голосования никто и нигде не проводил, - подчеркнул Дмитрий Медведев.
В этой связи он предложил проводить предварительное голосование ежегодно в следующие пять лет для определения кандидатов в региональные законодательные органы власти.
Еще одним достижением партии за последние годы, по мнению Дмитрия Медведева, стала кадровая ротация, которая привлекла умных и энергичных руководителей.
В завершении своего выступления Дмитрий Медведев призвал партийцев не расслабляться и выполнять обещания, данные избирателям в ходе кампании. Кроме того, он предложил проводить съезд минимум раз в год, чтобы оценить качество выполнения партийных проектов и программ.
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