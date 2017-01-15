Самарские полицейские рассказали о результатах работы за 2016 год
В минувший четверг в управлении МВД России по Самаре руководство городской полиции подвело итоги оперативно служебной деятельности за 2016 год.
В совещании приняли участие глава Самары Олег Фурсов и председатель гордумы Галина Андриянова.
Меньше преступлений
Начальник управления Дмитрий Блохин рассказал об оперативных и профилактических мероприятиях, направленных на укрепление правопорядка и активное противодействие преступности. По его мнению, полиции в целом удалось оказать положительное воздействие на стабилизацию обстановки в городе. Тем не менее криминогенный фон остается довольно высоким. На 10 тысяч самарцев приходится 154 преступления.
В 2016 году зарегистрировано 18095 преступлений - на 1746 меньше, чем в 2015-м. Изменения стали возможны в том числе благодаря сотрудничеству с общественными организациями - добровольной народной дружиной, «Ночным патрулем», «Народным контролем». Например, на 876 фактов сократилась преступная активность в общественных местах (всего 9372). Однако, по оценке Блохина, упущение - рост тяжких и особо тяжких преступлений на 73 факта.
Число расследованных преступлений увеличилось по сравнению с 2015-м и составило 10219 (56 процентов). Наказание понесли 6996 человек, из них 72 убийцы, 11 насильников, 357 - за грабежи и разбойные нападения. Также городские полицейские расследовали 503 преступления прошлых лет.
- К статистике можно относиться по-разному, но за каждой цифрой стоит человеческая судьба, - отметил Блохин. - Лишь каждый второй пострадавший от преступного посягательства нашел защиту у правосудия. Этого явно недостаточно.
Управление пресекло деятельность ряда преступных сообществ. К примеру, в ходе предварительного следствия установлена причастность 54 лиц, которые восемь лет мошенничали с недвижимостью граждан. Еще 22 человека, попавшиеся на незаконном распространении наркотиков, знакомятся с материалами уголовного дела. В суд направлены дела в отношении 16 человек, которые организовали нелегальный игорный бизнес. Предъявлены обвинения и руководителям ООО «Инвестойл». Их обвиняют в хищении более 300 млн рублей у 800 самарцев.
Совместная работа
Самарская полиция, взаимодействуя с администрацией города, активно борется с незаконными торговыми точками, рекламными конструкциями, с расклейкой объявлений на фасадах зданий, остановках, с вандализмом.
- Благодаря рекомендациям городской администрации мы усилили работу в этих направлениях. Уже сейчас мы можем говорить о существенных результатах: в 2016 году общими усилиями ликвидировано более ста незаконных киосков. Кроме того, мы ведем большую профилактическую работу, чтобы пресечь подобные правонарушения, - подчеркнул Блохин.
Олег Фурсов поблагодарил Дмитрия Блохина за эффективную совместную работу. По его словам, власть и полиция - единый организм, который отвечает за порядок в городе. Это и безопасность, и профилактика нарушений, и чистота территорий.
Глава Самары подчеркнул: наступивший год является самым важным при подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм. Сотрудники самарского управления МВД готовятся охранять город во время проведения матчей. В июне личный состав отправится в Нижний Новгород на обучение, где их в том числе ждут занятия по английскому языку. Также наши полицейские примут участие в охране общественного порядка на Кубке Конфедераций в Казани. По словам Блохина, это будет генеральная репетиция в преддверии 2018 года.
Комментарий:
Олег Фурсов, глава Самары:
В последние годы мы наладили тесное сотрудничество с городской полицией по самому широкому спектру вопросов: от борьбы с наркоманией до наведения порядка на улицах. Наши сигналы о правонарушениях находят отклик со стороны управления. Однако впереди еще много работы. Предотвращение образования несанкционированных свалок, борьба с незаконной рекламой, контроль за соблюдением правил перевозки строительных материалов - круг вопросов, которые необходимо вместе решать городским властям и полиции.
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