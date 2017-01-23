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Самарская область может получить субсидии на программу «Парки малых городов»

Об этом губернатор Николай Меркушкин рассказал, подводя итоги пленарного заседания съезда политической партии «Единая Россия».

Комментируя итоги пленарного заседания, губернатор сообщил журналистам, что один из новых проектов Самарской области уже поддержан и вошел в число тех, что будут финансироваться в этом году. Это проект реконструкции театра в Новокуйбышевске.

Кроме того, по его словам, активная работа идет и по реализации на территории региона проекта «Городская среда». На его реализацию на федеральном уровне предусмотрено 20 млрд рублей. Кроме того, в этом году заработают три новых партпроекта - «Парки малых городов», «Местный дом культуры» и «Театры малых городов». Они направлены на сохранение и развитие учреждений и объектов культуры в городах и селах.

- Есть предварительная договоренность о том, что на благоустройство дворов средства будут выделены не только дотационным регионам, но и таким субъектам РФ, как Самарская область - регионам-донорам, - пояснил Николай Меркушкин. - Также мы ожидаем, что наш регион получит дополнительные средства на реализацию программы «Парки малых городов».
Дата: 23 января 2017 , 13:06
126
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Ирина Кудрина
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