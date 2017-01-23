Самарская область может получить субсидии на программу «Парки малых городов»

Комментируя итоги пленарного заседания, губернатор сообщил журналистам, что один из новых проектов Самарской области уже поддержан и вошел в число тех, что будут финансироваться в этом году. Это проект реконструкции театра в Новокуйбышевске.Кроме того, по его словам, активная работа идет и по реализации на территории региона проекта «Городская среда». На его реализацию на федеральном уровне предусмотрено 20 млрд рублей. Кроме того, в этом году заработают три новых партпроекта - «Парки малых городов», «Местный дом культуры» и «Театры малых городов». Они направлены на сохранение и развитие учреждений и объектов культуры в городах и селах.- Есть предварительная договоренность о том, что на благоустройство дворов средства будут выделены не только дотационным регионам, но и таким субъектам РФ, как Самарская область - регионам-донорам, - пояснил Николай Меркушкин. - Также мы ожидаем, что наш регион получит дополнительные средства на реализацию программы «Парки малых городов».