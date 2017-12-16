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Самарская область и госкорпорация «Ростех» подписали соглашение

Вчера в Москве врио губернатора Дмитрий Азаров и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подписали соглашение о сотрудничестве между правительством области и компанией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции.

Глава региона поблагодарил руководителя «Ростеха» за ту работу, которую госкорпорация проводит на территории губернии.

- Думаю, все знают, в каком состоянии корпорация принимала предприятия. Большинство из них находилось в предбанкротном состоянии. Когда-то флагманы нашего ВПК были доведены «до ручки». И сегодня благодаря деятельности «Ростеха» мы можем вновь гордиться развитием самых прогрессивных технологий и инноваций, но самое главное - быть спокойными за оборонный щит нашей Родины, - заявил Дмитрий Азаров.

Он отметил весомый вклад предприятий Самарского региона в защиту стратегических интересов страны. Заключение соглашения даст новый импульс этой работе.

- Для нас очень важно, что корпорация вкладывает инвестиции в предприятия области, обеспечивает новыми заказами, ставит амбициозные цели, которые заставляют трудовые коллективы отрабатывать новые технологические подходы и справляться с задачами любой сложности. В соглашении предусмотрено участие правительства губернии в разработке стратегии развития предприятий. Это крайне важно, - особо подчеркнул Дмитрий Азаров.

По мнению Сергея Чемезова, эффективная работа по соглашению возможна только при деятельном участии руководства территории.

- Самарская область - самый важный регион для «Ростеха». Поэтому направления сотрудничества, которые мы предусматриваем в соглашении, - это совместное развитие наших предприятий, инвестиционные проекты. Все это, конечно, требует согласованных действий. Уверен, что наше сотрудничество состоится, - сообщил он.

В этом году «Ростех» отмечает десятилетие со дня основания. В него входят 700 компаний. Основу составляет оборонная промышленность. Корпорация имеет 14 направлений работы, в том числе и гражданские. Прибыль в 2017 году составила более 80 миллиардов рублей. 

На территории Самарского региона успешно работают девять предприятий «Ростеха»: АвтоВАЗ, «Авиаагрегат», «Кузнецов», «Металлист-Самара», «Экран» и другие. Их эффективная дятельность имеет огромное значение для развития не только нашей губернии, но и всей страны.

Областное правительство оказывает всестороннюю помощь предприятиям, входящим в корпорацию. Это предоставление налоговых льгот, подготовка кадров, выделение грантов и премий для работников, строительство арендного жилья, содействие в улучшении инфраструктуры, сотрудничество в области науки, государственная поддержка за счет средств регионального бюджета.  
Дата: 16 декабря 2017 , 11:15
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Автор текста: Стас Кириллов
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