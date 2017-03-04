Самара вошла в федеральный проект по благоустройству

Самара вошла в федеральный проект по благоустройству
Вчера, 3 марта, в Уфе состоялось заседание консультативного совета Приволжского федерального округа по развитию местного самоуправления.
Оно прошло под председательством полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича. В мероприятии также приняли участие заместитель федерального министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации, главы городов Поволжья, в том числе мэр Самары Олег Фурсов.
Главная тема - взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества и населением. Участники заседания, например, обсуждали, как решать задачи по благоустройству городов и как вовлечь жителей в эту работу. Напомним, что губернатор Самарской области Николай Меркушкин уделяет этим вопросам особое внимание.
Андрей Чибис рассказал о том, что стартует федеральный проект «Городская среда». В рамках его регионам будут выделены средства на благоустройство дворовых территорий и общественных зон. При этом объекты, которые будут ремонтировать за федеральные деньги, должны быть определены горожанами. Накануне стало известно, что Самара примет участие в проекте уже в 2017 году.
Кроме того, на заседании обсудили разработку правил благоустройства. Представители муниципалитетов предложили на законодательном уровне закрепить понятие «прилегающая территория», что позволит установить ответственность за ее содержание за хозяйствующими субъектами.
Справка «СГ»
Окружной консультативный совет по развитию местного самоуправления в Приволжском федеральном округе был создан в 2015 году по распоряжению полномочного представителя президента Михаила Бабича.
Основные задачи, которые решает совет:
- совершенствование работы местного самоуправления и нормативных правовых актов;
- создание условий для развития органов местного самоуправления и муниципальных образований ПФО;
- повышение профессионального уровня руководителей муниципалитетов.
Оно прошло под председательством полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича. В мероприятии также приняли участие заместитель федерального министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации, главы городов Поволжья, в том числе мэр Самары Олег Фурсов.
Главная тема - взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества и населением. Участники заседания, например, обсуждали, как решать задачи по благоустройству городов и как вовлечь жителей в эту работу. Напомним, что губернатор Самарской области Николай Меркушкин уделяет этим вопросам особое внимание.
Андрей Чибис рассказал о том, что стартует федеральный проект «Городская среда». В рамках его регионам будут выделены средства на благоустройство дворовых территорий и общественных зон. При этом объекты, которые будут ремонтировать за федеральные деньги, должны быть определены горожанами. Накануне стало известно, что Самара примет участие в проекте уже в 2017 году.
Кроме того, на заседании обсудили разработку правил благоустройства. Представители муниципалитетов предложили на законодательном уровне закрепить понятие «прилегающая территория», что позволит установить ответственность за ее содержание за хозяйствующими субъектами.
Справка «СГ»
Окружной консультативный совет по развитию местного самоуправления в Приволжском федеральном округе был создан в 2015 году по распоряжению полномочного представителя президента Михаила Бабича.
Основные задачи, которые решает совет:
- совершенствование работы местного самоуправления и нормативных правовых актов;
- создание условий для развития органов местного самоуправления и муниципальных образований ПФО;
- повышение профессионального уровня руководителей муниципалитетов.
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