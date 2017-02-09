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Самара получит дополнительные средства на строительство детсадов

Вчера состоялось заседание городской думы, на котором были внесены изменения в бюджет Самары на 2017-й и последующие годы.

Оперативное перераспределение средств теперь позволит областной столице получить крупные суммы из федеральной казны.На эти деньги будут осуществлены социально значимые проекты. Самое главное, что быстро внесенные поправки в бюджет обеспечат Самару средствами на возведение двух детских садов.

Места строительства уже определены: это будут микрорайоны Волгарь и Крутые Ключи - наиболее динамично развивающиеся территории города, где довольно быстро растет численность населения. Также дополнительные средства будут направлены на капитальный ремонт корпуса лицея авиационного профиля №135, где расположены начальные классы, и строительство спортивного зала для медико-технического лицея.

Еще один, теперь уже не образовательный проект, который получит софинансирование, - реконструкция трамвайных путей от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой линии от улицы Ташкентской до стадиона «Самара Арена».

Причем это перераспределение позволит гораздо больше «заработать». Как пояснил первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин, внесенные изменения дают городу возможность участвовать в государственной программе софинансирования строительства дошкольных учреждений. Размер субсидий из федерального бюджета для Самары составит 690 млн рублей. Проекты по возведению детских садов планируется реализовать в течение 2017-2018 годов. А капитальный ремонт корпуса начальных классов и строительство спортзала должны быть закончены уже в текущем году.

Кроме того, в бюджете 2018 года были предусмотрены средства на реконструкцию бассейна детского сада №397 в поселке Береза и деньги на подготовку и утверждение документации по планировке земельных участков, перспективных для жилищного строительства.

Подробно
Найти средства городу помогла проведенная ранее оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления – на 87 млн рублей. Направление собственных денег на новые проекты позволит Самаре привлечь гораздо большие вливания из федерального бюджета.

Комментарии
Олег Фурсов, глава Самары:
- В прошлом году в Самаре впервые за 25 лет открылись сразу две школы. На строительство одной из них, в Крутых Ключах, было выделено около 500 миллионов рублей в рамках федеральной программы строительства и реконструкции школ. Сегодня активная работа по привлечению средств из федерального бюджета на развитие образовательной инфраструктуры продолжается. По поручению губернатора Николая Ивановича Меркушкина на территории города подобрано пять площадок для строительства новых образовательных учреждений. Выбраны типовые проекты, которые хорошо себя зарекомендовали. Это поможет нам ускорить процедуру согласования проектной документации и как можно быстрее приступить к строительству. Мы максимально ориентированы на участие и в других федеральных программах. Необходимо, чтобы даже в непростых экономических условиях наш город продолжал развиваться, начинал новые проекты.

Галина Андриянова, председатель думы г.о. Самара:
- На прошлом заседании думы было принято решение аккумулировать в резервном фонде администрации средства, которые первоначально предназначались на содержание представительных и исполнительных органов власти. Значительная часть этих денег была взята уже сегодня для того, чтобы обеспечить софинансирование очень важных проектов, среди которых строительство двух детских садов.
Дата: 9 февраля 2017 , 10:56
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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