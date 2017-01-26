Самара может быть включена в федеральную программу «Наш двор»

Встреча была посвящена обсуждению вопросов взаимодействия регионального правительства и членов СФ от Самарской области с федеральными органами власти, а также совместная работа по защите интересов региона в верхней палате парламента.Рассказывая о своей проделанной работе, Дмитрий Азаров уделил внимание программе благоустройства «Наш двор», инициированной партией «Единая Россия» и поддержанной президентом Владимиром Путиным. На приведение в порядок дворовых территорий в городах России в федеральном бюджете на текущий год заложено 20 млрд рублей.Дмитрий Азаров отметил, что Самара в эту программу не включена, поскольку наш регион является благополучным, однако вместе с тем достигнута договоренность о том, что при определенных обстоятельствах Самара может рассчитывать на федеральную поддержку.- К сожалению, мы как успешный субъект в данном случае не попали в список городов, которым предоставляются федеральные деньги, - сказал он. - Но поскольку инициировалась эта программа фракцией «Единая Россия», состоялся ряд встреч в руководстве партии, и были достигнуты определенные договоренности. Если какие-либо субъекты РФ в срок не представят необходимые для участия в программе «Наш двор» документы либо не подтвердят софинансирование со своей стороны, у нас есть шанс в нее попасть. Мне пообещали, что мы будем первыми в списке, - рассказал сенатор.