Представители власти, бизнес-структур и общественности о Послании главы региона Николая Меркушкина

19 декабря губернатор Самарской области Николай Меркушкин в пятый раз обратился с Посланием к депутатам губернской думы и жителям региона.



В этом программном документе он подвел итоги уходящего 2016 года и поставил задачи не только на следующий, но и на несколько лет вперед. Послание является ориентиром работы для областных министерств, муниципалитетов, предприятий, учреждений всех сфер.



Представители власти, бизнесструктур и общественности прокомментировали Послание главы региона, выделив в документе главные, по их мнению, моменты.



Объединяя силы



Председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов отметил, что Послание губернатора - программа дальнейших действий, конкретные шаги по реализации в регионе Послания Президента России.



- Ключевой тезис - мы не должны потерять темпы развития, которые набрали. Именно курс развития и созидания, который проводит Николай Иванович Меркушкин, объединил всех жителей области, вовлек их в эту большую работу, - говорит спикер. - Дальнейшее развитие области будет зависеть от единства и сплоченности всего гражданского общества, эффективной и ответственной работы всех уровней власти. Активная работа по реализации посланий президента и губернатора - важнейшая задача каждого из нас.



По мнению почетного гражданина Самарской области Алексея Родионова, губернатор подробно и доходчиво изложил стратегию развития экономики региона.



- Важно, что в центре всех крупных проектов и новых производств прослеживается человек: его благополучие, - считает он.

Генеральный директор центра развития животноводства «Велес» Николай Анкуда услышал задачи, озвученные Николаем Меркушкиным, так:



- Каждый на своем месте должен провести анализ производственных затрат, найти резервы, мобилизовать коллектив и продолжать работать, не снижая достигнутых в этом году темпов.



Инвестиции в будущее



В Послании Николай Меркушкин подчеркнул, что удалось сохранить инвестиции в основной капитал, а значит, основу для благополучия людей на десятилетия вперед. Он напомнил: за четыре года в Самарской области открыто 59 новых современных производств, инвестиции в основной капитал за пять лет выросли на 12,4 процента.



Это достижение оценил председатель совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» Виктор Герасименко:



- Особо отмечу усилия губернатора и его команды по привлечению в регион инвесторов, созданию благоприятных условий

для ведения бизнеса. Для нас и наших партнеров очень важно видеть поддержку и понимание своих проектов в лице региональных властей.



Губернатор говорил и о том, что любая победа, особенно интеллектуальная - результат огромного труда. Чтобы выигрывать конкуренцию, в частности, за превосходство в космосе, нужна глубоко продуманная и упорная работа. Прежде всего в подготовке новых поколений ракетостроителей. И нужно начинать с детского сада.



- Полностью согласен с тем, что необходимо делать инвестиции в будущее, - говорит председатель Федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов. - В регион надо привлекать талантливую молодежь, чтобы она здесь училась, а после работала на благо края. Нужно активнее работать со школами, вузами, повышать их конкурентоспособность. Многое в

этом направлении уже делается, и мы видим первые результаты.



Путь к чемпионату



Особый акцент в Послании сделан на качественных изменениях в области и в городе.



- Успешно осуществляются важные инфраструктурные проекты - строительство дорог, социальных и спортивных объектов. Высокими темпами возводится жилье. Есть улучшения в образовательной и медицинской сферах. Это те положительные перемены, что уже сегодня ощутил каждый житель области, - обратил внимание Виктор Герасименко.



В то же время предстоит сделать многое для значительного укрепления потенциала области и улучшения жизни людей. Масштабные задачи ставит подготовка к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ. Самара должна стать привлекательной в том числе для максимального количества транспортных потоков и для развития туризма.



- Очень отрадно, что прозвучали слова о необходимости поддержки метрополитена. В Самаре, как в городе-миллионнике, хотим видеть метро современным, комфортным, с обновленным парком. В Послании такая задача была поставлена. Уверен, вместе с областными властями, депутатами Государственной думы мы найдем решение уже в следующем году, - сказал глава Самары Олег Фурсов.



Многие представители бизнеса участвуют в подготовке к ЧМ-2018, причем в качестве меценатов.



- Губернатор говорил абсолютно правильные вещи: будущее нашего региона действительно зависит от нас самих, от гражданского общества. Поэтому и подготовка к чемпионату должна осуществляться с участием бизнеса, - уверен основатель группы компаний «Амонд» Ростислав Хугаев. - В этом году мы привели в порядок фасады трех домов, расположенных на гостевых маршрутах. Если каждая организация возьмется хотя бы за один объект, это будет большим подспорьем.



В 2017 году властям предстоит увеличить объемы ремонта и строительства дорог. При этом на особом контроле остается качество работ.



- Николай Иванович точно охарактеризовал проблему, которая мешает строительным организациям в сжатые сроки завершать ремонт самарских дорог. Нам действительно нужно навести порядок в прокладке коммуникаций, синхронизировав их с дорожными работами, - прокомментировал директор ООО «Самаратрансстрой» Сергей Сурков.



Экономия должна быть



Экономия бюджетных средств, сокращение расходов на управленческий аппарат, сбор налогов, поиск источников финансирования для дальнейшего развития губернии - эти темы не уходят с повестки.



- Обоснованная критика прозвучала в адрес тех, кто уклоняется от уплаты налогов. Это влияет на пополнение доходной части бюджета, который потом мог быть направлен на развитие региона, - сказал председатель Самарской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Иван Сахаров.



Олег Фурсов добавил:



- 2017 год будет непростым в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу. В этих условиях мы должны еще более бережно относиться к экономии бюджетных средств. В прошлом году нам удалось сэкономить порядка одного миллиарда рублей. В текущем году мы увидели экономию в размере 800 миллионов. К этому мы будем стремиться и в 2017-м. Мы сокращаем численность чиновников и обязательно продолжим это делать. Думаю, найдем оптимальное соотношение между качеством работы, производительностью труда и экономией бюджетных средств, о которой говорил Николай Иванович.



Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в регионе продолжают оказывать меры социальной поддержки населению. Однако, по мнению губернатора, они должны быть более адресными.



- Нужно найти более индивидуальный подход, исключив ситуации, когда директор предприятия с окладом с пятью нулями и рядовая работница дошкольного учреждения получают пособия, например, на компенсацию транспортных расходов. Соцподдержка должна быть адресной, - подытожил Павел Ожередов.