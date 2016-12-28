Подписано соглашение о сотрудничестве Самарской области с Роскосмосом
Торжественная церемония состоялась вчера в Москве. Свои подписи под соглашением поставили губернатор Николай Меркушкин и глава Роскосмоса Игорь Комаров. Во встрече также принял участие генеральный директор РКЦ «Прогресс» Александр Кириллин.
В начале встречи Игорь Комаров заявил о заинтересованности Роскосмоса в сотрудничестве с нашим регионом.
- Тот вклад, который Самарская область вносит в развитие космической отрасли, роль в этом процессе РКЦ «Прогресс», где производят известные ракеты-носители «Союз», а также профильные программы, реализующиеся в регионе, являются лицом ракетно-космической промышленности России, - отметил глава Роскомоса. - И не случайно первый пуск с космодрома «Восточный» также ассоциируется с продукцией, которая производится в Самарской области.
Благодаря подписанному документу будет осуществляться взаимодействие по развитию предприятий Роскосмоса, выполняющих гособоронзаказ в Самарской области, а также работа в регионе инновационных и промышленных кластеров, инжиниринговых центров, центров молодежного инновационного творчества, научно-производственных объединений, техно- и индустриальных парков. Кроме того, Роскосмос и Самарская область будут реализовывать на территории губернии проекты по импортозамещению, внедрять передовые технические и технологические решения и разрабатывать высокотехнологичную продукцию. Документ также предполагает активное участие госкорпорации в развитии Самарского университета и научно-образовательного и технико-внедренческого комплекса «Гагарин-центр».
Николай Меркушкин отметил важность подписанного соглашения, поскольку космическая отрасль является «лицом» региона и в ней задействовано много жителей региона. По словам Николай Меркушкина, Самарский университет может стать мощным базовым вузом для отрасли. Глава Роскосмоса, в свою очередь, пообещал в ближайшее время лично оценить развитие отношений «Прогресса» и вуза и познакомиться с новейшими разработками.
В начале встречи Игорь Комаров заявил о заинтересованности Роскосмоса в сотрудничестве с нашим регионом.
- Тот вклад, который Самарская область вносит в развитие космической отрасли, роль в этом процессе РКЦ «Прогресс», где производят известные ракеты-носители «Союз», а также профильные программы, реализующиеся в регионе, являются лицом ракетно-космической промышленности России, - отметил глава Роскомоса. - И не случайно первый пуск с космодрома «Восточный» также ассоциируется с продукцией, которая производится в Самарской области.
Благодаря подписанному документу будет осуществляться взаимодействие по развитию предприятий Роскосмоса, выполняющих гособоронзаказ в Самарской области, а также работа в регионе инновационных и промышленных кластеров, инжиниринговых центров, центров молодежного инновационного творчества, научно-производственных объединений, техно- и индустриальных парков. Кроме того, Роскосмос и Самарская область будут реализовывать на территории губернии проекты по импортозамещению, внедрять передовые технические и технологические решения и разрабатывать высокотехнологичную продукцию. Документ также предполагает активное участие госкорпорации в развитии Самарского университета и научно-образовательного и технико-внедренческого комплекса «Гагарин-центр».
Николай Меркушкин отметил важность подписанного соглашения, поскольку космическая отрасль является «лицом» региона и в ней задействовано много жителей региона. По словам Николай Меркушкина, Самарский университет может стать мощным базовым вузом для отрасли. Глава Роскосмоса, в свою очередь, пообещал в ближайшее время лично оценить развитие отношений «Прогресса» и вуза и познакомиться с новейшими разработками.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Власть
28 декабря 2016
78
28 декабря 2016
104
27 декабря 2016
166
24 декабря 2016
414
23 декабря 2016
310
22 декабря 2016
316
28 декабря 2016 , 15:00
50
Возгорание зафиксировали 28 декабря в 3:05 в Советском районе Самары.
28 декабря 2016 , 14:00
96
27 декабря были объявлены субъекты РФ, которые получат средства для софинансирования проектов по...
28 декабря 2016 , 13:57
87
Сегодня ночью в полицию из больницы поступило сообщение об обращении за медпомощью 58-летней...
28 декабря 2016 , 13:57
78
Об этом рассказал глава региона Николай Меркушкин во время спецвыпуска программы...
28 декабря 2016 , 13:51
86
Как сообщал ранее sgpress.ru, мужчину задержали после обращения в полицию отца пропавшей...
28 декабря 2016 , 13:46
68
С новогодней акцией Сбербанка по потребительским кредитам положительные изменения становятся...
28 декабря 2016 , 13:34
103
Поучаствовать в ней можно в период со 2 по 6 января с 13:00 до 14:00.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
11 декабря 2016
12199
1
Как сообщал ранее sgpress.ru , в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города...
15 декабря 2016
7698
4
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
11 декабря 2016
6669
1
Авария случилась 11 декабря в 12:00 на трассе «Самара – Бугуруслан» в...
11 декабря 2016
6649
В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни скоропостижно скончался Виктор...
30 ноября 2016
1038
Авария случилась вчера в 09:55 на дороге «Урал - Муханово» в Кинель-Черкасском...
29 ноября 2016
211
Возгорание зафиксировали 29 ноября в 00:26 в селе Алексеевка Алексеевского района.
29 ноября 2016
347
Сильный пожар вспыхнул 28 ноября в 22:56 в ангаре на улице Борская.
29 ноября 2016
184
Изменения в движении пассажирских судов и грузовой переправы обусловлены ухудшением ледовой и...