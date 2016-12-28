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Подписано соглашение о сотрудничестве Самарской области с Роскосмосом

Торжественная церемония состоялась вчера в Москве. Свои подписи под соглашением поставили губернатор Николай Меркушкин и глава Роскосмоса Игорь Комаров. Во встрече также принял участие генеральный директор РКЦ «Прогресс» Александр Кириллин.

В начале встречи Игорь Комаров заявил о заинтересованности Роскосмоса в сотрудничестве с нашим регионом.

- Тот вклад, который Самарская область вносит в развитие космической отрасли, роль в этом процессе РКЦ «Прогресс», где производят известные ракеты-носители «Союз», а также профильные программы, реализующиеся в регионе, являются лицом ракетно-космической промышленности России, - отметил глава Роскомоса. - И не случайно первый пуск с космодрома «Восточный» также ассоциируется с продукцией, которая производится в Самарской области.

Благодаря подписанному документу будет осуществляться взаимодействие по развитию предприятий Роскосмоса, выполняющих гособоронзаказ в Самарской области, а также работа в регионе инновационных и промышленных кластеров, инжиниринговых центров, центров молодежного инновационного творчества, научно-производственных объединений, техно- и индустриальных парков. Кроме того, Роскосмос и Самарская область будут реализовывать на территории губернии проекты по импортозамещению, внедрять передовые технические и технологические решения и разрабатывать высокотехнологичную продукцию. Документ также предполагает активное участие госкорпорации в развитии Самарского университета и научно-образовательного и технико-внедренческого комплекса «Гагарин-центр».

Николай Меркушкин отметил важность подписанного соглашения, поскольку космическая отрасль является «лицом» региона и в ней задействовано много жителей региона. По словам Николай Меркушкина, Самарский университет может стать мощным базовым вузом для отрасли. Глава Роскосмоса, в свою очередь, пообещал в ближайшее время лично оценить развитие отношений «Прогресса» и вуза и познакомиться с новейшими разработками.
Дата: 28 декабря 2016 , 10:09
104
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Юлия Рубцова
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