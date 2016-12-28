Подписано соглашение о сотрудничестве Самарской области с Роскосмосом

В начале встречи Игорь Комаров заявил о заинтересованности Роскосмоса в сотрудничестве с нашим регионом.- Тот вклад, который Самарская область вносит в развитие космической отрасли, роль в этом процессе РКЦ «Прогресс», где производят известные ракеты-носители «Союз», а также профильные программы, реализующиеся в регионе, являются лицом ракетно-космической промышленности России, - отметил глава Роскомоса. - И не случайно первый пуск с космодрома «Восточный» также ассоциируется с продукцией, которая производится в Самарской области.Благодаря подписанному документу будет осуществляться взаимодействие по развитию предприятий Роскосмоса, выполняющих гособоронзаказ в Самарской области, а также работа в регионе инновационных и промышленных кластеров, инжиниринговых центров, центров молодежного инновационного творчества, научно-производственных объединений, техно- и индустриальных парков. Кроме того, Роскосмос и Самарская область будут реализовывать на территории губернии проекты по импортозамещению, внедрять передовые технические и технологические решения и разрабатывать высокотехнологичную продукцию. Документ также предполагает активное участие госкорпорации в развитии Самарского университета и научно-образовательного и технико-внедренческого комплекса «Гагарин-центр».Николай Меркушкин отметил важность подписанного соглашения, поскольку космическая отрасль является «лицом» региона и в ней задействовано много жителей региона. По словам Николай Меркушкина, Самарский университет может стать мощным базовым вузом для отрасли. Глава Роскосмоса, в свою очередь, пообещал в ближайшее время лично оценить развитие отношений «Прогресса» и вуза и познакомиться с новейшими разработками.