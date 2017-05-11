По требованию властей перекладка подземных коммуникаций должна завершиться до 15 июня
Это касается объектов улично-дорожной сети.
В Самаре начинается плановый ремонт теплотрасс. По требованию властей работы должны завершиться до 15 июня. После этого дорожники приступят к обновлению проезжей части. Строгая очередность уменьшит риск вскрытий на участках, где уже был проведен ремонт.
В этот сезон в исторической части города отремонтируют девять объектов улично-дорожной сети. Вчера в администрации Самары плановые работы обсудили с представителями ресурсоснабжающих компаний, надзорных органов, ГИБДД, а также управляющими микрорайонами. У сетевиков осталось немногим более месяца, так что ремонтным бригадам предстоит трудиться в две смены. Например, главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Игорь Пужай-Рыбка сообщил, что организации придется работать 30 дней без перерывов, чтобы успеть вовремя передать эстафету дорожным службам.
По словам первого вице-мэра Владимира Василенко, такой жесткий режим выполнения работ - это требование губернатора Самарской области Николая Меркушкина и главы города Олега Фурсова.
- Наша основная задача - выполнить максимальный объем работ в текущем году. В связи с подготовкой к Чемпионату мира по футболу это особенно важно. Решающее значение имеет ремонт инженерных сетей на тех улицах, на которых запланирована замена дорожного полотна, - сказал Василенко.
Замглавы напомнил, что синхронизация работ практикуется третий год и приносит хорошие результаты. К тому же это помогает снизить их стоимость и свести к минимуму дискомфорт, доставляемый жителям и гостям города.
- Хотя полностью исключить вызванные аварийными ситуациями вскрытия нереально, грамотный подход сводит их к минимуму. В Самаре по каждому объекту будет составлен ежедневный график работ, от самого начала и до конца, - пообещал Василенко.
При этом в текущем году планируется увеличить количество перекладок в 2,5 раза. Всего в Самаре будет отремонтировано около 10 километров теплотрасс.
Директор муниципального предприятия «Городская административно-техническая инспекция по благоустройству» Сергей Зинковский отчитался, что было выдано 25 разрешений на проведение земляных работ на дорогах. Среди них четыре участка находятся на проезжей части, где планируется комплексный ремонт. Это пересечения улиц Чапаевской и Шостаковича, Молодогвардейской и Ленинградской, Венцека и Чапаевской, Комсомольской и Алексея Толстого. Зинковский подытожил, что работы ведутся по графику с учетом будущего ремонта.
Кроме того, на этой неделе в Самаре стартует ремонт коммуникаций на Волжском проспекте. Работы начнутся 12 мая и продлятся до пятницы следующей недели. Представители ПАО «Т Плюс» в Самаре полностью разберут и восстановят тепловую камеру в районе гостиницы «Волга». На время ремонта Волжский проспект будет перекрыт. Все дефекты должны полностью устранить за заявленную неделю. Владимир Василенко подчеркнул, что это единичный случай, вызванный объективными причинами. В дальнейшем в Самаре намерены обойтись без ограничений движения транспорта.
Кстати, помимо специалистов к контролю за работами планируется подключать общественные структуры.
Цифры
В 2017 году на ремонт городских дорог планируется направить более 2 млрд рублей. На эти средства будет отремонтировано более 50 улиц, а также мостовой комплекс «Южный» и путепровод «Аврора».
В Самаре начинается плановый ремонт теплотрасс. По требованию властей работы должны завершиться до 15 июня. После этого дорожники приступят к обновлению проезжей части. Строгая очередность уменьшит риск вскрытий на участках, где уже был проведен ремонт.
В этот сезон в исторической части города отремонтируют девять объектов улично-дорожной сети. Вчера в администрации Самары плановые работы обсудили с представителями ресурсоснабжающих компаний, надзорных органов, ГИБДД, а также управляющими микрорайонами. У сетевиков осталось немногим более месяца, так что ремонтным бригадам предстоит трудиться в две смены. Например, главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Игорь Пужай-Рыбка сообщил, что организации придется работать 30 дней без перерывов, чтобы успеть вовремя передать эстафету дорожным службам.
По словам первого вице-мэра Владимира Василенко, такой жесткий режим выполнения работ - это требование губернатора Самарской области Николая Меркушкина и главы города Олега Фурсова.
- Наша основная задача - выполнить максимальный объем работ в текущем году. В связи с подготовкой к Чемпионату мира по футболу это особенно важно. Решающее значение имеет ремонт инженерных сетей на тех улицах, на которых запланирована замена дорожного полотна, - сказал Василенко.
Замглавы напомнил, что синхронизация работ практикуется третий год и приносит хорошие результаты. К тому же это помогает снизить их стоимость и свести к минимуму дискомфорт, доставляемый жителям и гостям города.
- Хотя полностью исключить вызванные аварийными ситуациями вскрытия нереально, грамотный подход сводит их к минимуму. В Самаре по каждому объекту будет составлен ежедневный график работ, от самого начала и до конца, - пообещал Василенко.
При этом в текущем году планируется увеличить количество перекладок в 2,5 раза. Всего в Самаре будет отремонтировано около 10 километров теплотрасс.
Директор муниципального предприятия «Городская административно-техническая инспекция по благоустройству» Сергей Зинковский отчитался, что было выдано 25 разрешений на проведение земляных работ на дорогах. Среди них четыре участка находятся на проезжей части, где планируется комплексный ремонт. Это пересечения улиц Чапаевской и Шостаковича, Молодогвардейской и Ленинградской, Венцека и Чапаевской, Комсомольской и Алексея Толстого. Зинковский подытожил, что работы ведутся по графику с учетом будущего ремонта.
Кроме того, на этой неделе в Самаре стартует ремонт коммуникаций на Волжском проспекте. Работы начнутся 12 мая и продлятся до пятницы следующей недели. Представители ПАО «Т Плюс» в Самаре полностью разберут и восстановят тепловую камеру в районе гостиницы «Волга». На время ремонта Волжский проспект будет перекрыт. Все дефекты должны полностью устранить за заявленную неделю. Владимир Василенко подчеркнул, что это единичный случай, вызванный объективными причинами. В дальнейшем в Самаре намерены обойтись без ограничений движения транспорта.
Кстати, помимо специалистов к контролю за работами планируется подключать общественные структуры.
Цифры
В 2017 году на ремонт городских дорог планируется направить более 2 млрд рублей. На эти средства будет отремонтировано более 50 улиц, а также мостовой комплекс «Южный» и путепровод «Аврора».
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