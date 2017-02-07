Первые лица страны и жители области направили поздравления губернатору Николаю Меркушкину

В воскресенье, 5 февраля, день рождения отметил губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин. В нашем регионе он работает более четырех с половиной лет, за которые в жизни региона произошли серьезные перемены. В день рождения губернатора поздравили первые лица государства, руководители федеральных ведомств и политических партий, жители области.



Президент Российской Федерации В.В. Путин поздравил губернатора по телефону. Во время разговора глава государства интересовался вопросами социально-экономического развития Самарской области, пожелал Н.И. Меркушкину успехов в решении задач, стоящих перед регионом.



В пожелании председателя Правительства РФ Д.А. Медведева говорится: «За Вашими плечами - большой опыт работы на различных ответственных постах, где Вы зарекомендовали себя компетентным и инициативным руководителем. Уверен, что профессионализм, энергия, активная гражданская позиция позволят Вам реализовать еще немало востребованных проектов, направленных на развитие региональной экономики и социальной сферы, поддержку ветеранов, молодых семей, одаренных детей и в целом на повышение качества жизни людей. Желаю Вам успехов, здоровья и всего самого доброго».



Также глава региона получил поздравления от председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, спикера Государственной думы В.В. Володина, первого заместителя председателя правительства И.И. Шувалова, заместителей председателя правительства Д.О. Рогозина, Д.Н. Козака, руководителя администрации президента А.Э. Вайно и его первого заместителя С.В. Кириенко, от помощников президента В.Ю. Суркова и И.Е. Левитина, председателя Верховного суда В.М. Лебедева. Приветствия по случаю дня рождения направили федеральные министры, главы государственных структур и ведомств, руководители крупнейших российских финансовых и промышленных компаний.



Добрые пожелания поступили от лидеров политических партий и общественных объединений, посольств иностранных государств и зарубежных партнеров Самарской области. С поздравлениями обратились депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, руководители многих субъектов РФ, а также главы городов и небольших сел разных регионов России. Например, из Крыма пришло поздравление со словами искренней благодарности за сотрудничество и личную вовлеченность в вопрос помощи Сакскому району.



Поздравления направили многие служители Русской Православной Церкви и представители различных конфессий. Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отметил: «Ваша жизнь - это пример искреннего служения людям. В своей политической деятельности Вы стараетесь активно сотрудничать с Церковью, осуществляя инициативы, которые служат делу возрождения православных христианских ценностей в нашем народе». В поздравлении митрополита Самарского и Сызранского Сергия говорится: «Вы подаете пример настоящего христианина, которым являетесь не на словах, а на деле, и мы видим, как в лучшую сторону изменяется моральный климат, люди вновь начинают доверять власти».



Теплые слова в адрес главы региона направили представители научного сообщества и высшей школы. В том числе ректор РУДН В.М. Филиппов, ректор Академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ В.А. Мау. Генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов Е.Н. Каблов пожелал главе региона здоровья, счастья, добра и благополучия: «Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена уважением коллег, теплотой и заботой родных и близких». Председатель совета ректоров вузов Самарской области Г.П. Котельников подчеркнул, что ректорское сообщество региона высоко оценивает активную плодотворную деятельность губернатора.



Множество пожеланий пришло от руководителей промышленных предприятий региона. Губернатора поздравили генеральный директор РКЦ «Прогресс» А.Н. Кирилин, председатель совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» В.И. Герасименко, руководство ГК «Электрощит».



К поздравлениям присоединились работники культуры: народные артисты РСФСР А.А. Калягин и Н.Г. Бабкина, а также другие представители сферы. Направили свои поздравления в адрес губернатора спортивные клубы и объединения. Душевные пожелания пришли от простых жителей нашего региона и малой родины губернатора - Мордовии.



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Уважаемый Николай Иванович! Примите искренние поздравления с днем рождения!



Всю свою жизнь Вы посвятили служению государству. Вас всегда отличали чуткое отношение к проблемам людей, особый патриотизм, способность стратегически мыслить, стремление строить и созидать.



Именно эти качества помогают Вам еще больше сплотить население Самарской области. За последние пять лет Самарская область сделала огромный рывок в развитии, повысила свой авторитет на федеральной и международной арене. Сегодня она вновь занимает лидирующие позиции по многим направлениям.



Под Вашим руководством было положено начало многим крупным инфраструктурным проектам. В настоящее время Самара уверенно идет по пути позитивных преобразований. Благодаря нашей совместной работе в городе появились новые школы, детские сады, современные медицинские центры, спортивные объекты. Для жителей города особенно значимо, что Самара получила звание Города трудовой и боевой славы.



Несмотря на непростую экономическую ситуацию и другие вызовы современного мира, наш город продолжает активно готовиться к чемпионату мира по футболу 2018 года. Уверен, что, следуя заданному Вами курсу, мы и в дальнейшем успешно справимся с любыми задачами.



Николай Иванович! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов и реализации самых амбициозных планов!



Олег Фурсов, ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА



Уважаемый Николай Иванович! От имени депутатов думы городского округа Самара и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения!



Для населения Самарской области Вы - признанный лидер, болеющий за перспективы региона. С Вашим именем связаны масштабные преобразования, которые дают жителям губернии чувство стабильности и уверенность в завтрашнем дне.



Благодаря Вашему авторитету признаны заслуги многих поколений самарцев, заложен фундамент для развития города и области. Преобразования в социально-экономической сфере позволяют им развиваться темпами, каких не было много лет.



Отрадно, что ближайшими союзниками в своей деятельности Вы избрали жителей губернии, побуждая органы власти во всех ключевых вопросах опираться на мнение людей. Такая принципиальная позиция позволила Самаре первой в стране реализовать реформу местного самоуправления и приблизить власть к народу.



Уверена, что единство в понимании целей и задач между всеми уровнями власти и населением выведет Самарскую область в лидеры по комфорту и благополучию проживания.



От всей души желаю Вам крепкого здоровья, бодрости и неизменной жизненной энергии! Пусть всегда рядом с Вами будут надежные друзья и родные, любящие люди! Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!



Галина Андриянова, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА





Опрос «СГ»: «Что самое важное в вашей отрасли произошло за последние годы благодаря губернатору?»



Тагир Хайбулаев, ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА ПО ДЗЮДО, ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН 2012 ГОДА, ПОСОЛ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA-2018 В РОССИИ ОТ САМАРЫ:



• Я как спортсмен не могу не отметить позитивные изменения в сфере спорта, которые произошли в Самарской области с приходом Николая Ивановича. Пожалуй, наиболее заметным изменением является открытие большого числа спортивных площадок, физкультурно-оздоровительных комплексов. Это очень радует. А главным успехом, конечно, считаю то, что усилиями губернатора Самара вошла в число российских городов, которые примут ЧМ-2018.



Кроме того, в прошлом году было принято решение создать в Самаре региональный Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд на базе Школы высшего спортивного мастерства №4. Одной из задач Центра является подготовка спортсменов высших достижений и спортивного резерва для национальных сборных. Это очень важно, поскольку в нашем регионе довольно много молодых перспективных кадров, достойных всесторонней поддержки.



Евгений Шахматов, РЕКТОР САМАРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА:



• То, что сегодня в Самаре есть университет, который ставит перед собой задачу попасть в первую сотню мировых рейтингов, - прямая заслуга губернатора. Наш университет он посетил уже на второй день после приезда в Самару, познакомился с университетским городком. Ему очень понравилось, что мы нацелены готовить кадры и проводить исследования на уровне мировых стандартов. Он сказал: «Вы замахиваетесь на мировые стандарты? Мне это нравится. Я буду вам всячески помогать».



Когда Самарский университет - тогда еще СГАУ - стал участником конкурса на право войти в «Проект 5-100», мы не были уверены в победе - слишком сильны были конкуренты. Николай Иванович тогда поставил задачу: «Мы должны участвовать и победить!» По инициативе губернатора университет получил софинансирование из областного бюджета на реализацию программы повышения конкурентоспособности. Мы на тот момент были единственным из более чем 50 вузов-претендентов, кто заручился такой поддержкой. И в итоге университет вошел в число победителей.



Благодаря активной поддержке регионального правительства и лично Николая Ивановича Меркушкина мы смогли успешно реализовать ряд амбициозных проектов в партнерстве с ведущими аэрокосмическими предприятиями - «Кузнецов» и РКЦ «Прогресс».



Нина Вишнякова, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»:



• За достаточно небольшое время, что Николай Иванович является губернатором, очень существенные изменения произошли в районах и малых городах Самарской области. Развивается инфраструктура. В каждом из городов и уже во многих районных центрах появляются большие спортивные сооружения, ледовые дворцы. Например, в Отрадном спортивная база есть абсолютно вся: большой зал, бассейн, реконструированный футбольный стадион, ледовый дворец, множество универсальных спортивных площадок. Строятся новые школы, чего не было десятилетиями. Открывают новые и приводят в порядок существующие детские сады.



Очень важно, что деньги идут не только на развитие крупных городов, внимание уделено и глубинке. Сегодня в малых городах и районах инфраструктура изменилась до такой степени, что они чувствуют себя практически на уровне городов-миллионников. Есть абсолютно все для развития этих территорий и для того, чтобы каждый человек чувствовал себя уютно. Это особенность развития экономики Самарской области за последние годы, это линия губернатора.



Сергей Соколов, ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ТЕАТРА ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ «САМАРТ»:



• Помню, как в 2012 году состоялась встреча Николая Ивановича с представителями сферы культуры. В числе прочих подняли тему завершения строительства нового здания Театра юного зрителя. Губернатор спросил: «Какие существуют проблемы?» Я рассказал о том, что остро стоит вопрос финансирования. Николай Иванович заверил, что строительство второй очереди театра будет продолжено. И на следующий год было получено необходимое финансирование с условием завершения работ в 2017-м. И мы не одни, кто получил такую поддержку. Например, наши коллеги из театра кукол также планируют переезд в новое здание. Николай Иванович многое делает для развития театрального дела Самарского региона.



Валерий Кириллов, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №1 ИМ. Н.И. ПИРОГОВА:



• Губернатор уделяет большое внимание модернизации региональной системы здравоохранения. Благодаря этому, например, наша больница оснащена современным оборудованием, необходимым для оказания высокотехнологичной медицинской помощи практически по всем профилям заболеваний. Введены в эксплуатацию новые аппараты для проведения компьютерной и магнитно-резонансной томографии.



Кроме того, в больнице активно ведутся ремонтные работы. Уже выполнен ремонт операционных. В этом году планируем заняться приемным и отделением реанимации и интенсивной терапии. Благодаря поддержке Николая Ивановича больнице им. Пирогова оказана большая честь - представлять здравоохранение Самарской области при проведении в 2018 году чемпионата мира по футболу, оказывать помощь болельщикам. К тому времени будет завершена модернизация всех отделений и подразделений больницы.



Вера Богуш, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ:



• За последние годы наконец-то исполнилась давняя мечта: мы получили современные спортивные комплексы с искусственным льдом. Постепенно исчезает ледовый голод, который был ступором в развитии фигурного катания в регионе. Сегодня при поддержке губернатора мы получили условия для тренировок и подготовки спортсменов экстра-класса. Не случайно столичные хореографы с удовольствием приезжают к нам для работы с местными фигуристами. Но, как всегда, хочется еще больше. Наша задача - сохранить в регионе перспективных спортсменов и воспитывать будущих олимпийских чемпионов.