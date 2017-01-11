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«Парк дружбы народов» заработает в полном объеме к маю 2018 года

Этнографический комплекс будет расположен в микрорайоне «Волгарь» в Куйбышевском районе.

Эту тему обсуждали в ходе рабочей встречи губернатор Самарской области Николай Меркушкин и основатель ГК «Амонд», почетный строитель России и председатель региональной общественной организации «Союз народов Самарской области» Ростислав Хугаев.

Новый этнографический комплекс, включенный в гостевой маршрут ЧМ-2018, позволит жителям и гостям города узнать о традициях, истории, культуре народов, живущих на территории Самарской области.

Ожидается, что большая часть комплекса откроется к областному Дню дружбы народов, который отмечается 12 сентября. Окончательный же ввод в эксплуатацию парка должен состояться не позднее мая 2018 года.

По словам Ростислава Хугаева, на территории комплекса уже высажено 77 деревьев, а до конца марта посадка всех 375 деревьев будет завершена. Кроме того, почти готовы и проекты внутреннего убранства каждого из 20 национальных домов. Как пояснил Ростислав Хугаев, к их оформлению планируется привлечь и национальных мастеров.

Николай Меркушкин предложил усилить историческую составляющую этнографического комплекса, устроив на его территории археологические и краеведческие выставки. По мнению губернатора, это вызовет дополнительный интерес у посетителей.
Дата: 11 января 2017 , 12:21
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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