«Парк дружбы народов» заработает в полном объеме к маю 2018 года

Эту тему обсуждали в ходе рабочей встречи губернатор Самарской области Николай Меркушкин и основатель ГК «Амонд», почетный строитель России и председатель региональной общественной организации «Союз народов Самарской области» Ростислав Хугаев.Новый этнографический комплекс, включенный в гостевой маршрут ЧМ-2018, позволит жителям и гостям города узнать о традициях, истории, культуре народов, живущих на территории Самарской области.Ожидается, что большая часть комплекса откроется к областному Дню дружбы народов, который отмечается 12 сентября. Окончательный же ввод в эксплуатацию парка должен состояться не позднее мая 2018 года.По словам Ростислава Хугаева, на территории комплекса уже высажено 77 деревьев, а до конца марта посадка всех 375 деревьев будет завершена. Кроме того, почти готовы и проекты внутреннего убранства каждого из 20 национальных домов. Как пояснил Ростислав Хугаев, к их оформлению планируется привлечь и национальных мастеров.Николай Меркушкин предложил усилить историческую составляющую этнографического комплекса, устроив на его территории археологические и краеведческие выставки. По мнению губернатора, это вызовет дополнительный интерес у посетителей.