Отказ от субподрядчиков сэкономил для МП "Благоустройство" 44 млн рублей
Руководители предприятий отрасли благоустройства рассказали главе города Олегу Фурсову о результатах работы за минувший год.
Как ранее сообщал sgpress.ru, встречи мэра с руководителями муниципальных учреждений посвящены обсуждению результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий. В частности, сокращению издержек, повышению доходности, оптимизации штатной численности, а также перспективам развития и поиску резервов.
Руководитель МП «Благоустройство» Алексей Власов, занявший данный пост в сентябре прошлого года, на встрече сообщил, что за последние несколько месяцев удалось существенно снизить транспортные расходы, в результате чего по итогам года сокращение составило 11,6%. Кроме того, были пересмотрены подходы к уборке города. Предприятие сократило долю работ, выполняемых силами субподрядчиков, за счет чего удалось сэкономить около 44 млн рублей. Помимо этого, в минувшем году организация избавилась от просроченной кредиторской задолженности, хотя еще в сентябре она составляла 260 млн рублей. В результате по итогам года убытки сократились на 47%.
Также за последние несколько месяцев обслуживаемая предприятием площадь выросла на 2,2 млн кв. м, и в настоящий момент она составляет более 12,7 млн кв. м. При этом качество уборки повысилось, о чем говорит снижение количества штрафов и предписаний со стороны надзорных органов.
Подробнее можно прочитать в недавнем интервью Андрея Власова.
В рамках встречи был рассмотрен вопрос оснащения МП «Благоустройство» необходимой спецтехникой. В настоящее время в ведении организации находятся почти 300 спецмашин. В 2015 году по поручению главы города было закуплено более 60 единиц техники, однако общий процент износа сегодня остается достаточно высоким. Предприятие продолжает закупку техники для благоустройства, но для существенного обновления парка нужны дополнительные средства. Имеющаяся же сейчас техника работает с максимальной отдачей.
Как ранее сообщал sgpress.ru, встречи мэра с руководителями муниципальных учреждений посвящены обсуждению результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий. В частности, сокращению издержек, повышению доходности, оптимизации штатной численности, а также перспективам развития и поиску резервов.
Руководитель МП «Благоустройство» Алексей Власов, занявший данный пост в сентябре прошлого года, на встрече сообщил, что за последние несколько месяцев удалось существенно снизить транспортные расходы, в результате чего по итогам года сокращение составило 11,6%. Кроме того, были пересмотрены подходы к уборке города. Предприятие сократило долю работ, выполняемых силами субподрядчиков, за счет чего удалось сэкономить около 44 млн рублей. Помимо этого, в минувшем году организация избавилась от просроченной кредиторской задолженности, хотя еще в сентябре она составляла 260 млн рублей. В результате по итогам года убытки сократились на 47%.
Также за последние несколько месяцев обслуживаемая предприятием площадь выросла на 2,2 млн кв. м, и в настоящий момент она составляет более 12,7 млн кв. м. При этом качество уборки повысилось, о чем говорит снижение количества штрафов и предписаний со стороны надзорных органов.
Подробнее можно прочитать в недавнем интервью Андрея Власова.
В рамках встречи был рассмотрен вопрос оснащения МП «Благоустройство» необходимой спецтехникой. В настоящее время в ведении организации находятся почти 300 спецмашин. В 2015 году по поручению главы города было закуплено более 60 единиц техники, однако общий процент износа сегодня остается достаточно высоким. Предприятие продолжает закупку техники для благоустройства, но для существенного обновления парка нужны дополнительные средства. Имеющаяся же сейчас техника работает с максимальной отдачей.
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