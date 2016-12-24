Олег Фурсов о планах мэрии на 2017 год
В четверг, 22 декабря, в городской думе прошло расширенное рабочее совещание.
В нем приняли участие глава Самары Олег Фурсов, руководители районных администраций и председатели районных советов депутатов. На совещании были подведены предварительные итоги работы городских властей в уходящем году, обозначен ряд задач, которые предстоит решать в следующем.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, продолжается развитие социальной, инженерной инфраструктуры. В Самаре строятся новые школы и открываются детские сады, проводится масштабный ремонт автомагистралей, знаковых мест, обновляется подвижной состав общественного транспорта, идет восстановление фасадов объектов культурного наследия и многоквартирных домов.
Мэр Самары рассказал, работа в каких направлениях будет усиливаться. Для этого потребуется и дальнейшее изменение структуры администрации, перераспределение полномочий между департаментами, чтобы каждый из них работал эффективнее. Одно из таких направлений - поддержка малого и среднего бизнеса. Олег Фурсов отметил, что у него много замечаний к тому, как прежде была организована эта работа. Сейчас есть понимание, как нужно взаимодействовать с коммерсантами, какую помощь им оказывать.
- Контролем за сферой потребительского рынка и поддержкой предпринимательства теперь займется один департамент, - отметил мэр. - Думаю, в 2017 году усилим работу по внедрению патентной системы. Мы отстаем здесь, а она достаточно выгодна с точки зрения бюджета. Также организуем работу по установлению обратной связи с субъектами малого и среднего предпринимательства.
Муниципалитет планирует переформатировать и работу в сфере молодежной политики. Профильный департамент и подведомственные ему учреждения получили конкретные поручения на этот счет.
- В первую очередь заботит то, что активность молодежи не подхватывается на более поздних этапах, когда дети завершают обучение в общеобразовательных учреждениях и поступают в колледжи, вузы, устраиваются на работу, - отметил Олег Фурсов. - Мы должны продолжать помогать молодым людям, растить из них лидеров, управленцев, достойную смену. Надо шире подключать молодежь к работе по развитию города.
В нем приняли участие глава Самары Олег Фурсов, руководители районных администраций и председатели районных советов депутатов. На совещании были подведены предварительные итоги работы городских властей в уходящем году, обозначен ряд задач, которые предстоит решать в следующем.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, продолжается развитие социальной, инженерной инфраструктуры. В Самаре строятся новые школы и открываются детские сады, проводится масштабный ремонт автомагистралей, знаковых мест, обновляется подвижной состав общественного транспорта, идет восстановление фасадов объектов культурного наследия и многоквартирных домов.
Мэр Самары рассказал, работа в каких направлениях будет усиливаться. Для этого потребуется и дальнейшее изменение структуры администрации, перераспределение полномочий между департаментами, чтобы каждый из них работал эффективнее. Одно из таких направлений - поддержка малого и среднего бизнеса. Олег Фурсов отметил, что у него много замечаний к тому, как прежде была организована эта работа. Сейчас есть понимание, как нужно взаимодействовать с коммерсантами, какую помощь им оказывать.
- Контролем за сферой потребительского рынка и поддержкой предпринимательства теперь займется один департамент, - отметил мэр. - Думаю, в 2017 году усилим работу по внедрению патентной системы. Мы отстаем здесь, а она достаточно выгодна с точки зрения бюджета. Также организуем работу по установлению обратной связи с субъектами малого и среднего предпринимательства.
Муниципалитет планирует переформатировать и работу в сфере молодежной политики. Профильный департамент и подведомственные ему учреждения получили конкретные поручения на этот счет.
- В первую очередь заботит то, что активность молодежи не подхватывается на более поздних этапах, когда дети завершают обучение в общеобразовательных учреждениях и поступают в колледжи, вузы, устраиваются на работу, - отметил Олег Фурсов. - Мы должны продолжать помогать молодым людям, растить из них лидеров, управленцев, достойную смену. Надо шире подключать молодежь к работе по развитию города.
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