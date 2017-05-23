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Олег Фурсов: «Впервые такой объём средств выделяется на благоустройство городов»

На минувшей неделе состоялось общее собрание Ассоциации городов Поволжья.

Встреча проходила в Нижнем Новгороде под председательством главы объединения, мэра Казани Ильсура Метшина. Помимо глав и вице-мэров 25 городов, которые сегодня входят в АГП, в собрании принял участие заместитель полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко.

О том, что обсуждалось на встрече и с какими общими проблемами справляются мегаполисы, мы пообщались с заместителем председателя Ассоциации, главой Самары Олегом Фурсовым.
 
 
Дело в благоустройстве

- Олег Борисович, в следующем году АГП отметит свое 20-летие. С какими результатами Ассоциация подходит к этой дате? Как вы оцениваете работу объединения и его роль в развитии городов-участников?

- Ассоциация городов Поволжья - это одно из самых известных и авторитетных объединений такого рода в стране. Она является серьезным общественным инструментом, изучает проблемы местного самоуправления, формирует предложения по их решению. На собрании, прошедшем в Нижнем Новгороде, от Олега Владимировича Мельниченко прозвучала такая информация: за два год Ассоциацией было сформулировано 40 законодательных инициатив. Эти идеи на первом этапе обсуждались на площадке АГП, получали развитие, был проанализирован огромный пласт информации, документов, и только потом сформулированные инициативы передавались на федеральный уровень. Большую роль в доведении этой информации сыграл полномочный представитель президента в ПФО Михаил Викторович Бабич.

- Какие вопросы обсуждались на общем собрании в Нижнем Новгороде?

- Одним из ключевых, связанных с Годом экологии, был вопрос развития городской среды. От полпредства прозвучали результаты опросов - данные об удовлетворенности жителей городов работой местных властей. Лидерами в этой оценке стали Казань и Саранск. Это наиболее благоустроенные и ухоженные города. И рейтинг руководителей городов напрямую связан с комфортностью проживания на той или иной территории.

В этом году регионам впервые выделяются такие серьезные деньги на благоустройство городов - в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». И наша область в числе лидеров по объему направленных средств - 927 млн рублей. В Ассоциации городов Поволжья нас опережает только Татарстан с суммой 1 млрд 89 млн рублей. В этом году мы должны сделать заметный рывок в качестве содержания городских территорий, в благоустройстве общественных пространств и внутриквартальных территорий. В частности, ремонт будет проведен более чем в 160 дворах Самары.

Зайти в частный сектор

- Каким самарским опытом вы поделились на собрании?

- Я выступил с докладом и рассказал об особенностях содержания территорий в нашем городе. Например, у нас больше трети города охвачено частным сектором. Даже в центре Самары есть такие «деревеньки». Это сложные территории по целому ряду факторов - недостаточно объектов коммунальной инфраструктуры, требует совершенствования система вывоза отходов, кое-где отсутствуют асфальтированные дороги. Проблемы людей, живущих в частных домах, отрабатываем адресно. По заявкам жителей отсыпаем дорожки асфальтовой крошкой, проводятся конкурсы на самый благоустроенный частный дом, на самый красивый фасад.

Напоминаем людям, что это их собственность и покрасить фасад или поправить забор - это обязанность. Помогаем, если хозяева испытывают с этим какие-то трудности.

Отдельного внимания заслуживает инициатива жителей по очистке озер, которые находятся в частном секторе. Такой пример был в Промышленном районе. Мы поддержали это начинание - помогли техникой, вывезли мусор.

Также уделяем внимание развитию инфраструктуры. В Кировском районе построили физкультурно-оздоровительный комплекс, в Железнодорожном открыли офис врача общей практики. Все это помогает людям, которые живут в поселках, чувствовать себя более комфортно.

Что касается вывоза мусора, внедрение системы - процесс поступательный. Каждый собственник должен заключить договор на вывоз отходов. Интересный факт, что в обычных жилых массивах, где люди проживают уже целыми поколениями, охотнее идут на этот шаг (более 50% заключили договоры), чем жители дорогих коттеджей (менее 10%). И это, конечно, вызывает удивление.

В своем выступлении я остановился и на том, как боремся с несанкционированными свалками. Очень тесное взаимодействие наладили с полицией и природоохранной прокуратурой. Два года назад были сформированы межведомственные группы, которые заметно повлияли на количество нарушителей. Некоторые дела дошли до суда. В комплексе принятые меры позволили сократить количество незаконных свалок более чем в три раза.

Городская экономика

- На собрании членам Ассоциации была представлена сравнительная аналитика по финансово-хозяйственной деятельности городов. Какое место среди соседей занимает Самара?

- В Ассоциации провели большую аналитическую работу, сравнив бюджетные показатели городов, выстроив рейтинги. Важно, что практически по всем из них Самара входит в пятерку лидеров.

Мы занимаем второе место после Перми по объему поступления налогов. По сбору налога на доходы физических лиц, а это важнейшая статья доходов городского бюджета, Самара абсолютный лидер: 8,1 млрд рублей поступило в прошлом году. Третье место по налогу на имущество, уступаем Казани и Перми. Но в отличие от этих городов у нас произошел рост поступлений этого налога по сравнению с 2015 годом. К слову, эта тенденция прослеживается и по другим налоговым поступлениям. Во многом такая собираемость - результат реформы местного самоуправления, адресной работы с налогоплательщиками. Хорошо сработала и налоговая инспекция.

По земельному налогу - 3-е место, по налогу на имущество физических лиц - 4-е место, по доходам от использования государственного и муниципального имущества - 5-е место из 17 крупнейших городов Ассоциации.

Кроме того, необходимо отметить, что Самара - в числе городов, где бюджет в 2016 году исполнен с профицитом, это при том, что большинство бюджетов дефицитные. Если же смотреть бюджетную обеспеченность на душу населения, то наш город также в числе лидеров. Это говорит о сбалансированности главного финансового документа, о стабильности его основных показателей.

"От качества работы муниципального уровня зависит восприятие всей власти. Люди не разбираются, им неважно, к чьей компетенции относится решение того или иного вопроса, для них власть равна. Наша задача - добиться того, чтобы проблемы решались эффективно, качественно, в короткие сроки. На это нацелены реформа местного самоуправления и создание общественных советов микрорайонов, которое происходит по инициативе губернатора Николая Ивановича Меркушкина. Опыт Самары внимательно изучается в других городах АГП".

Сделано в Самаре

Ассоциация городов Поволжья была создана в 1998 году по инициативе главы Самары Георгия Лиманского. Тогда в нашем городе состоялось первое общее собрание руководителей семи крупнейших городов Поволжья - Казани, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска, Чебоксар, на котором был подписан договор об учреждении Ассоциации. Сегодня в состав АГП входит 25 городов Поволжья. В основном это столицы своих регионов, но есть и нестоличные города. От Самарской области в объединение, например, помимо Самары входят Тольятти, Новокуйбышевск и Сызрань. На территории городов Ассоциации живет более 14 млн человек.

Дата: 23 мая 2017 , 10:33
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Автор текста: Наталья Федорова
Автор фото: архив "СГ"
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