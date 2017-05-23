Олег Фурсов: «Впервые такой объём средств выделяется на благоустройство городов»

На минувшей неделе состоялось общее собрание Ассоциации городов Поволжья.



Встреча проходила в Нижнем Новгороде под председательством главы объединения, мэра Казани Ильсура Метшина. Помимо глав и вице-мэров 25 городов, которые сегодня входят в АГП, в собрании принял участие заместитель полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко.



О том, что обсуждалось на встрече и с какими общими проблемами справляются мегаполисы, мы пообщались с заместителем председателя Ассоциации, главой Самары Олегом Фурсовым.



Дело в благоустройстве



- Олег Борисович, в следующем году АГП отметит свое 20-летие. С какими результатами Ассоциация подходит к этой дате? Как вы оцениваете работу объединения и его роль в развитии городов-участников?



- Ассоциация городов Поволжья - это одно из самых известных и авторитетных объединений такого рода в стране. Она является серьезным общественным инструментом, изучает проблемы местного самоуправления, формирует предложения по их решению. На собрании, прошедшем в Нижнем Новгороде, от Олега Владимировича Мельниченко прозвучала такая информация: за два год Ассоциацией было сформулировано 40 законодательных инициатив. Эти идеи на первом этапе обсуждались на площадке АГП, получали развитие, был проанализирован огромный пласт информации, документов, и только потом сформулированные инициативы передавались на федеральный уровень. Большую роль в доведении этой информации сыграл полномочный представитель президента в ПФО Михаил Викторович Бабич.



- Какие вопросы обсуждались на общем собрании в Нижнем Новгороде?



- Одним из ключевых, связанных с Годом экологии, был вопрос развития городской среды. От полпредства прозвучали результаты опросов - данные об удовлетворенности жителей городов работой местных властей. Лидерами в этой оценке стали Казань и Саранск. Это наиболее благоустроенные и ухоженные города. И рейтинг руководителей городов напрямую связан с комфортностью проживания на той или иной территории.