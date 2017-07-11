Олег Фурсов: "Районные администрации должны усилить работу с налогоплательщиками"

С 2016 года районные администрации получили право формировать собственные бюджеты. Они складываются из части налогов, собираемых на территории районов: 50% налога на имущество физических лиц и 10% земельного.



И уже от усердия местных чиновников, от умения выстраивать взаимодействие с фискалами и плательщиками зависит то, будут ли у администрации собственные средства на благоустройство дворов, ремонт внутриквартальных дорог, на решение прочих точечных проблем. Вчера на совещании в мэрии обсуждали результаты работы районных администраций за шесть месяцев 2017 года.



Как прогнозирует руководитель департамента финансов и экономического развития Татьяна Офицерова, изменения в законодательстве могут привести к тому, что Самара соберет меньше денег, чем планировалось изначально. Часть плательщиков единого налога на вмененный доход переходит на другие системы налогообложения, отменен ряд увеличивающих коэффициентов, применявшихся при расчете платы за негативное воздействие на окружающую среду, идет пересмотр кадастровой стоимости земельных участков. Но уменьшить негативные последствия может усиление работы, так сказать, на земле - в районах. По словам Офицеровой, главам администраций рассылали рекомендательные письма о разработке «дорожной карты», чтобы по ней взаимодействовать с неплательщиками. Была предложена примерная модель, чтобы активизировать работу по взиманию имущественных налогов. Руководитель департамента констатировала, что местные власти продемонстрировали формальный подход к поставленной задаче. Например, в июне только три района предоставили конкретную информацию о количестве граждан, которые зарегистрировали недвижимость и земельные участки и будут теперь платить налоги. Впрочем, и там речь идет о считанных случаях.



Однако во вчерашних докладах руководителей районных администраций ситуация выглядела уже пободрее. Например, глава администрации Красноглинского района Олег Комаров сообщил, что прошли встречи с представителями 48 садово-дачных товариществ. Частично эти массивы уже превратились в коттеджные поселки, но владельцы по-прежнему платят за жилье как за грядки. Чтобы вывести их из тени, надо менять зонирование участков, чем районная администрация уже занялась. По словам Комарова, аналогичная работа ведется с крупным гаражным кооперативом.



Глава администрации Железнодорожного района Елена Лапушкина сообщила, что специалисты отделов муниципального контроля и архитектуры проводят консультации, объясняют жителям, как оформлять право собственности на недвижимость и земельные участки. Создана межведомственная комиссия, на заседаниях которой уже побывало более 200 руководителей организаций и физических лиц, имеющих задолженности по налогам. Этот инструмент, по словам Лапушкиной, уже дает эффект, неплательщики начинают гасить долги.



Как отметил глава Самары Олег Фурсов, за те полтора года, что часть «налоговых полномочий» перешла на уровень районов, не все местные администрации серьезно включились в работу, не собрали полностью информацию, которая им самим поможет пополнять бюджеты. Он добавил, что необходимо разработать упрощенный алгоритм действий, который позволит дачным товариществам, гаражным кооперативам, турбазам быстрее менять зонирование и переходить в легальный сектор экономики.



Мэр также поручил главам районных администраций до конца июля просчитать налоговый потенциал территорий. Такие сведения позволят им при составлении планов опираться не только на информацию, которую собирают фискальные органы, Росреестр, а видеть перспективу, устанавливать реальные ориентиры для пополнения местных бюджетов.



Комментарий



Олег Фурсов, ГЛАВА САМАРЫ:



• Коллеги, вы сильно недорабатываете в этом направлении. Какие-то районы показывают себя лучше, какие-то - хуже, но в целом фон не очень хороший. Нужно приложить максимум усилий, чтобы увеличить собираемость налогов. Просчитайте налоговый потенциал, больше внимания уделяйте выездным консультациям, объясняйте руководителям организаций и гражданам, как регистрировать недвижимость, земельные участки.