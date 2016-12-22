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Охранять порядок во время каникул будут сотрудники полиции, Росгвардии, ЧОПов и казаки

Во вторник 20 декабря состоялось заседание антитеррористической комиссии под председательством главы города Олега Фурсова.

В нем приняли участие руководители профильных департаментов администрации Самары, силовых ведомств, представители предприятий стратегического значения.

Ключевой темой встречи стала подготовка столицы губернии к предстоящему празднованию Нового года и Рождества. Масштабные мероприятия на открытых площадках начнутся 29 декабря. Главным центром притяжения традиционно станет площадь им. Куйбышева. В гуляньях непосредственно в новогоднюю ночь, по оценкам экспертов, там примут участие от 10-15 тысяч человек.

В учреждениях культуры города пройдет 833 праздничных мероприятия. Особого внимания с точки зрения организации безопасности потребуют 103 из них, поскольку число участников составит от 50 до 400 человек. О местах, датах и времени проведения всех мероприятий проинформированы органы внутренних дел и МЧС. По словам сотрудников этих ведомств, в соответствии с графиком проведения массовых мероприятий составлены планы организации безопасности.

В мероприятиях, которые пройдут в школах и детских садах, примут участие около 150 тысяч ребят. Все образовательные учреждения проинспектированы на предмет готовности. Особое внимание уделено состоянию актовых и спортивных залов, эвакуационных выходов. В каждом учебном учреждении назначены ответственные на случай возникновения чрезвычайной ситуации, проведены тренировки и инструктажи. Праздничные мероприятия в детских учреждениях запрещено проводить в помещениях, расположенных выше второго этажа, также объявлен полный запрет на использование пиротехники и открытого огня.

Представителями Госпожнадзора проверено более 220 объектов проведения массовых мероприятий, а также места хранения и точки реализации пиротехнической продукции.

Комментарий:

Олег Фурсов, ГЛАВА САМАРЫ:

• Необходимо обеспечитьтполную безопасность горожан во время новогодних гуляний. Развлекательные программы, кроме традиционных площадок, запланированы и в торговых центрах. Органам безопасности необходимо проверить их работу на соблюдение всех правил и
проконтролировать то, как устраняют нарушения.
Дата: 22 декабря 2016 , 11:37
146
Автор текста: Анна Прохорова
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