Новый речной вокзал в Самаре хотят построить в стиле хай-тек
Он может появиться к маю 2018 года.
Такое поручение Николай Меркушкин дал представителям профильных министерств и проектировщикам объекта – компании «Волгатрансстрой-Проект» в ходе вчерашнего рабочего совещания. В обсуждении также принял участие глава Самары Олег Фурсов.
Как рассказал областной министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин, в настоящее время готовы эскизы будущего вокзала, а завершение проектных работ планируется в июле следующего года. По его словам, здание будет построено на набережной в районе 6-го причала, недалеко от существующего речвокзала.
Площадь объекта составит около 1,5-2 тысяч кв. м. с учетом зала ожидания, второго этажа, кафе, зоны продажи путевок и билетов. В зимний период часть территории можно использовать выставочный зал площадью 700 кв. м. На другой половине можно разместить 4 конференц-зала – от 20 до 100 мест. При этом внутреннее убранство помещения может варьироваться.
Что касается внешнего облика здания, то на совещании было рассмотрено три предложенных варианта. Первый под рабочим названием «Крылья» перекликается со стилисткой площади Славы. Второй вариант развивает тему «Самара – город-курорт». Здание с большим навесом предлагается решить в стиле хай-тек, и он хорошо будет сочетаться с находящейся рядом гостиницей. Под навесом предлагается разместить эксплуатируемую кровлю, где могут располагаться летнее кафе и смотровая площадка. Третий вариант выполнен в классическом стиле без узнаваемых элементов и цветовых решений. По словам подрядчиков, стоимость первых двух проектов оценивается в 350-360 млн. рублей, третьего в 250 млн. руб. Участники совещания коллегиально сделали выбор в пользу второго варианта.
Глава региона отметил, что задачи сэкономить на строительстве этого объекта не ставится.
- Это должен быть многофункциональный, современный речной вокзал, который впишется в архитектуру Самары и понравится жителям и гостям города, станет украшением Самары – и с Волги, и с берега, - отметил Николай Меркушкин. - Если здание будет изящно и грамотно выполнено, хорошо освещено в вечернее время, оно будет смотреться легко, современно и придется по сердцу жителям и гостям города.
Губернатор поставил задачу завершить строительство к ЧМ-2018.
- Проектные работы нужно закончить не в июле, а уже в марте 2017 года, чтобы быстро пройти экспертизу и уже летом приступить к работе. Строительные работы и благоустройство нужно сделать в теплое время, а внутреннюю отделку завершить зимой. В мае 2018 года вокзал должен быть введен эксплуатацию.
Такое поручение Николай Меркушкин дал представителям профильных министерств и проектировщикам объекта – компании «Волгатрансстрой-Проект» в ходе вчерашнего рабочего совещания. В обсуждении также принял участие глава Самары Олег Фурсов.
Как рассказал областной министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин, в настоящее время готовы эскизы будущего вокзала, а завершение проектных работ планируется в июле следующего года. По его словам, здание будет построено на набережной в районе 6-го причала, недалеко от существующего речвокзала.
Площадь объекта составит около 1,5-2 тысяч кв. м. с учетом зала ожидания, второго этажа, кафе, зоны продажи путевок и билетов. В зимний период часть территории можно использовать выставочный зал площадью 700 кв. м. На другой половине можно разместить 4 конференц-зала – от 20 до 100 мест. При этом внутреннее убранство помещения может варьироваться.
Что касается внешнего облика здания, то на совещании было рассмотрено три предложенных варианта. Первый под рабочим названием «Крылья» перекликается со стилисткой площади Славы. Второй вариант развивает тему «Самара – город-курорт». Здание с большим навесом предлагается решить в стиле хай-тек, и он хорошо будет сочетаться с находящейся рядом гостиницей. Под навесом предлагается разместить эксплуатируемую кровлю, где могут располагаться летнее кафе и смотровая площадка. Третий вариант выполнен в классическом стиле без узнаваемых элементов и цветовых решений. По словам подрядчиков, стоимость первых двух проектов оценивается в 350-360 млн. рублей, третьего в 250 млн. руб. Участники совещания коллегиально сделали выбор в пользу второго варианта.
Глава региона отметил, что задачи сэкономить на строительстве этого объекта не ставится.
- Это должен быть многофункциональный, современный речной вокзал, который впишется в архитектуру Самары и понравится жителям и гостям города, станет украшением Самары – и с Волги, и с берега, - отметил Николай Меркушкин. - Если здание будет изящно и грамотно выполнено, хорошо освещено в вечернее время, оно будет смотреться легко, современно и придется по сердцу жителям и гостям города.
Губернатор поставил задачу завершить строительство к ЧМ-2018.
- Проектные работы нужно закончить не в июле, а уже в марте 2017 года, чтобы быстро пройти экспертизу и уже летом приступить к работе. Строительные работы и благоустройство нужно сделать в теплое время, а внутреннюю отделку завершить зимой. В мае 2018 года вокзал должен быть введен эксплуатацию.
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