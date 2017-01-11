Новый ледовый Дворец спорта в Самаре будет вмещать 5 тысяч зрителей

Он предполагает возведение основной арены на 5 тысяч зрителей с соответствующей инфраструктурой, строительство тренировочной ледовой площадки, универсального спортивного и баскетбольного залов, организацию комментаторских кабин и пресс-центра. Кроме того, обновленный проект дополнился хореографическим и тренажерным залами, новыми раздевалками и административными помещениями для профессиональных клубов, дополнительными лестницами, лифтами и техническими помещениями. В спорткомплексе также предусмотрены четыре дорожки для керлинга. Губернатор поинтересовался возможностью проведения тренировок и спортивных игр во Дворце спорта для волейболистов. Архитекторы пояснили, что есть ряд технических решений, которые позволят один из залов сделать приспособленным по высоте потолков для этого вида спорта.Отдельно на встрече был рассмотрен вопрос использования Дворца спорта для проведения культурно-зрелищных мероприятий. Особое внимание было уделено расположению сцены. Проектировщики представили два варианта ее установки, один из которых предлагает по минимуму использовать зрительные ряды. В нем сцену необходимо расположить таким образом, чтобы партер мог выполнять функцию танцпола. Второй вариант предусматривает максимальное использование зрительских мест и возможностей партера. При установке дополнительных трибун-блитчеров Дворец спорта способен вместить даже больше 5000 тысяч человек.- Мы должны создавать комфортные и современные условия как для зрителей, так и для спортсменов. Кроме того, для нас крайне важно, чтобы зал вмещал не менее 5000 зрителей. Это позволит проводить в регионе соревнования международного уровня, - сказал по итогам обсуждения Николай Меркушкин.