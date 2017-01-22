Николай Меркушкин встретился с руководителем администрации Президента РФ Антоном Вайно
Встреча состоялась позавчера, во время визита главы нашего региона в Москву.
Стороны обсудили ход исполнения майских указов президента России Владимира Путина в Самарской области. Отдельными темами встречи стали итоги социально-экономического развития региона за минувший год, а также областной бюджет на текущий год.
Кроме того, Николай Меркушкин провел ряд рабочих встреч с руководством политических фракций и комитетов Госдумы. В частности, на встрече с руководством комитета по бюджету и налогам была рассмотрена возможность дополнительного финансирования региона и его участие в целевых федеральных программах. Особое внимание в ходе обсуждения уделялось развитию экономики, поддержке отрасли промышленности и предпринимательства, также вопросам социальной сферы.
Стороны обсудили ход исполнения майских указов президента России Владимира Путина в Самарской области. Отдельными темами встречи стали итоги социально-экономического развития региона за минувший год, а также областной бюджет на текущий год.
Кроме того, Николай Меркушкин провел ряд рабочих встреч с руководством политических фракций и комитетов Госдумы. В частности, на встрече с руководством комитета по бюджету и налогам была рассмотрена возможность дополнительного финансирования региона и его участие в целевых федеральных программах. Особое внимание в ходе обсуждения уделялось развитию экономики, поддержке отрасли промышленности и предпринимательства, также вопросам социальной сферы.
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