Николай Меркушкин вручил премии самарским ученым

В их числе - кандидат технических наук Ярослав Ерисов, разработавший технологии изготовления полуфабрикатов из алюминий-литиевых сплавов нового поколения, которые применяются в аэрокосмической технике. Премия также была вручена доктору наук Владимиру Козловскому за цикл научных работ по повышению конкурентоспособности продукции машиностроения.Доктор медицинских наук, завкафедрой онкологии СамГМУ Сергей Козлов был отмечен за монографию «Радиочастотная термоаблация в комбинированном лечении больных с метастазами колоректального рака». По материалам этого исследования было получено пять патентов на изобретения и свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ. При этом сотни пациентов получили эффективное лечение, позволившее улучшить выживаемость и качество жизни онкологических больных.Также были отмечены научные сотрудники сельскохозяйственной академии, технического университета, экономической академии, тольяттинского университета, НИИ сельского хозяйства, социально-педагогического университета и института экологии Волжского бассейна.Николай Меркушкин отметил, что без научных открытий, прорывных технологий будет трудно, практически невозможно вывести экономику региона на более высокий уровень, сделать ее конкурентоспособной, а жизнь людей - комфортной. В качестве примера перехода на новый уровень развития глава региона привел деятельность регионального центра инноваций Startup Samara, чьи выпускники создают продукты и технологии, в которых заинтересованы крупные отечественные и зарубежные компании.- Если мы не будем развивать инновационную экономику, рассчитывать на успех невозможно. И мы должны вместе с вами сделать все, чтобы этот маховик раскручивался. Нам необходимо становиться сильнее, самостоятельнее, мощнее. Мы будем поддерживать тех, кто занимается наукой. И будем создавать атмосферу, чтобы уже со школьного возраста человек понимал: без инноваций нет будущего. Чем раньше придет это понимание, тем весомее будут результаты, - сказал губернатор.