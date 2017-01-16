Николай Меркушкин вручил награды заслуженным жителям губернии

Прием начался с демонстрации фильма, где были подведены главные для Самарской области итоги 2016 года и обозначены планы на новый 2017 год.В своем приветственном слове Николай Меркушкин выразил слова благодарности всем номинантам, назвав их «золотым фондом губернии». Затем глава региона приступил к вручению наград Самарской области заслуженным жителям губернии.Почетное звание «Народный артист Самарской области» было присвоено ведущему мастеру сцена академического театра оперы и балета Андрею Антонову. Он поблагодарил губернатора за награду и пожелал всем собравшимся в зале, чтобы регион процветал.Профессору кафедры оториноларингологии Самарского государственного медицинского университета Нине Храппо было присвоено почетное звание «Народный врач Самарской области».Почетными знаками «За вклад в укрепление дружбы народов» были награждены митрополит Самарский и Сызранский Сергий, муфтий Самарской области Талип хазрат Яруллин и председатель региональной общественной организации «Союз народов Самарской области» Ростислав Хугаев. В ответном слове митрополит поблагодарил главу региона за награду, отметив, что самарская земля и исторический облик городов могут быть сохранены только благодаря совместным усилиям.