Николай Меркушкин проведет переговоры с Олегом Дерипаской по поводу продажи «Авиакора»
Встреча состоится в конце мая - начале июня. По словам губернатора, на ней предстоит обсудить некоторые спорные моменты.
- Есть условия, которые не устраивают не только нас. Нужно решить вопросы с долгами министерства обороны, как с ними быть. И есть сторона федерального минимущества. Это все нам предстоит обсудить, - сказал глава региона.
Ранее «Интерфакс» писал со ссылкой на губернатора о том, что завод «Авиакор» готовы продать области за символическую цену.
- Есть условия, которые не устраивают не только нас. Нужно решить вопросы с долгами министерства обороны, как с ними быть. И есть сторона федерального минимущества. Это все нам предстоит обсудить, - сказал глава региона.
Ранее «Интерфакс» писал со ссылкой на губернатора о том, что завод «Авиакор» готовы продать области за символическую цену.
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