Николай Меркушкин проведет переговоры с Олегом Дерипаской по поводу продажи «Авиакора»

- Есть условия, которые не устраивают не только нас. Нужно решить вопросы с долгами министерства обороны, как с ними быть. И есть сторона федерального минимущества. Это все нам предстоит обсудить, - сказал глава региона.Ранее «Интерфакс» писал со ссылкой на губернатора о том, что завод «Авиакор» готовы продать области за символическую цену.