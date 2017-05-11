Николай Меркушкин проведет переговоры с Олегом Дерипаской по поводу продажи «Авиакора» «Русским машинам»
Встреча состоится в конце мая - начале июня. По словам губернатора, на ней предстоит обсудить некоторые спорные моменты.
- Есть условия которые не устраивают не только нас. Нужно решить вопросы с долгами министерства обороны, как с ними быть. И есть сторона федерального минимущества. Это все нам предстоит обсудить, - сказал глава региона.
Ранее «Интерфакс» писал со ссылкой на слова губернатора о том, что бизнесмен Олега Дерипаска продать завод «Авиакор» (входит в корпорацию «Русские машины», объединяющую машиностроительные активы «БазЭла» О. Дерипаски) государству за символическую цену.
- Есть условия которые не устраивают не только нас. Нужно решить вопросы с долгами министерства обороны, как с ними быть. И есть сторона федерального минимущества. Это все нам предстоит обсудить, - сказал глава региона.
Ранее «Интерфакс» писал со ссылкой на слова губернатора о том, что бизнесмен Олега Дерипаска продать завод «Авиакор» (входит в корпорацию «Русские машины», объединяющую машиностроительные активы «БазЭла» О. Дерипаски) государству за символическую цену.
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Николай Меркушкин проведет переговоры с Олегом Дерипаской по поводу продажи «Авиакора» «Русским машинам»
Встреча состоится в конце мая - начале июня. По словам губернатора, на ней предстоит обсудить...
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