Николай Меркушкин проведет переговоры с Олегом Дерипаской по поводу продажи «Авиакора» «Русским машинам»

- Есть условия которые не устраивают не только нас. Нужно решить вопросы с долгами министерства обороны, как с ними быть. И есть сторона федерального минимущества. Это все нам предстоит обсудить, - сказал глава региона.Ранее «Интерфакс» писал со ссылкой на слова губернатора о том, что бизнесмен Олега Дерипаска продать завод «Авиакор» (входит в корпорацию «Русские машины», объединяющую машиностроительные активы «БазЭла» О. Дерипаски) государству за символическую цену.