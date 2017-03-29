Николай Меркушкин примет участие в заседании Совета при полпреде Президента России в ПФО

Губернатор Самарской области расскажет о мерах по повышению эффективности оказания социально значимых услуг населению, находящихся в ведении органов исполнительной власти и органов местного самоуправления региона в сфере пассажирских автоперевозок, ЖКХ и обращения с твердыми коммунальными отходами.