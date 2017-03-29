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Николай Меркушкин примет участие в заседании Совета при полпреде Президента России в ПФО

На заседании, которое состоится сегодня в Оренбурге под председательством полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, будут обсуждаться меры эффективного взаимодействия федеральных и региональных органов власти в сфере борьбы с криминальной и «теневой» экономикой, в том числе при оказании социально значимых услуг населению в регионах Приволжья.

Губернатор Самарской области расскажет о мерах по повышению эффективности оказания социально значимых услуг населению, находящихся в ведении органов исполнительной власти и органов местного самоуправления региона в сфере пассажирских автоперевозок, ЖКХ и обращения с твердыми коммунальными отходами.
Дата: 28 марта 2017 , 14:27
182
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Юлия Рубцова
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