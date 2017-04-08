08 апреля 2017 года,
22:06
$ 56.92    60.57   Нефть 55.26 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Власть/

Николай Меркушкин поблагодарил самарцев, пришедших на акцию против терроризма

Напомним, общественная акция «За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!» в поддержку всероссийской акции «Вместе против террора» прошла сегодня на площади Куйбышева.

Вместе с десятками тысяч самарцев в акции принял участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Глава региона находился в рядах участников 50-тысячного митинга. Глава региона вместе со всеми аплодировал выступающим, которые жестко осуждали терроризм и выражали солидарность жителям Санкт-Петербурга, вместе с многотысячной аудиторией пел гимн России, а также пообщался с сотнями самарцев, выразив им свои слова благодарности. Кроме того,
Николай Меркушкин поговорил с тольяттинцем Алексеем Вепренцевым, сын которого пострадал во время теракта в питерском метро. Во время акции было объявлено, что губернатор Николай Меркушкин принял решение оказать семье Вепренцевых материальную помощь в размере 500 тысяч рублей.

- Этой акцией, которая мощной волной прокатилась по всей нашей огромной стране, мы продемонстрировали наше единство, сплоченность и готовность встать на защиту наших ценностей во имя стабильности, процветания и великого будущего России. Хочу еще раз высказать слова глубокой благодарности каждому из вас за то, что вы откликнулись на призыв организаторов митинга и в едином порыве, по зову своей души пришли заявить свою гражданскую позицию.

После завершения акции на главной площади региона в беседе со СМИ губернатор пояснил, что для него было очень важно в этот день оказаться среди самарцев, почувствовать их энергетику, ощутить единство.

-Трагедия, которая произошла в Санкт-Петербурге, общая ситуация в стране и мире такая, что необходимо очень серьезно задуматься над этими событиями. Главное сейчас — сплотиться, быть вместе и только тогда мы сможем добиться успеха, побед и уважения к себе и к великой России. Этой акцией, которая мощной волной прокатилась по всей нашей огромной стране, мы продемонстрировали наше единство, сплоченность и готовность встать на защиту наших ценностей во имя стабильности, процветания и великого будущего России, - сказал Николай Меркушкин.
Дата: 8 апреля 2017 , 19:07
303
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Дмитрий Бурлаков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Власть
Николай Меркушкин поблагодарил самарцев, пришедших на акцию против терроризма
8 апреля 2017
303
Николай Меркушкин поблагодарил самарцев, пришедших на акцию против терроризма
К соглашению о совместных действиях по созданию комфортной городской среды присоединились политические партии
6 апреля 2017
253
К соглашению о совместных действиях по созданию комфортной городской среды присоединились политические партии
Николай Меркушкин ответил на вопросы редакторов региональных телеканалов
4 апреля 2017
374
Николай Меркушкин ответил на вопросы редакторов региональных телеканалов
В Южном городе появится еще одна школа
1 апреля 2017
625
В Южном городе появится еще одна школа
Губернатор принял участие в заседании Совета при полпреде Президента России в ПФО
30 марта 2017
247
Губернатор принял участие в заседании Совета при полпреде Президента России в ПФО
Елена Лапушкина вошла в состав президентского совета
29 марта 2017
761
Елена Лапушкина вошла в состав президентского совета
В Самаре планируется благоустроить Воронежские озера
28 марта 2017
528
В Самаре планируется благоустроить Воронежские озера
Депутаты предложили увеличить срок регистрации права на недвижимость для дольщиков
28 марта 2017
283
Депутаты предложили увеличить срок регистрации права на недвижимость для дольщиков
Николай Меркушкин примет участие в заседании Совета при полпреде Президента России в ПФО
28 марта 2017
270
Николай Меркушкин примет участие в заседании Совета при полпреде Президента России в ПФО
Лента новостей
8 апреля 2017 , 19:07
303
Николай Меркушкин поблагодарил самарцев, пришедших на акцию против терроризма
Напомним , общественная акция «За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против...
8 апреля 2017 , 19:01
187
«Крылья Советов» сыграли дома вничью с пермским «Амкаром»
В 22-м туре чемпионата премьер-лиги по футболу самарские «Крылья Советов» сыграли...
8 апреля 2017 , 16:02
192
Более 50 тысяч самарцев посетили акцию против терроризма
Общественная акция «За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против...
8 апреля 2017 , 15:48
159
Заслуженный тренер России, мастер спорта по лыжным гонкам Владимир Медведев - о победах и перспективах
Вы не поверите, но в Сокольих горах еще можно встретить лыжников. Несмотря на огромные...
8 апреля 2017 , 14:16
199
Самарский театр «Место действия» представил свое прочтение пьесы Чехова «Три сестры»
Третьим спектаклем в репертуаре самарского театра «Место действия» стала сценическая...
8 апреля 2017 , 14:09
173
Председатель жюри «Самарского взгляда» Владимир Вяткин:«Сейчас очень тяжело сделать хорошую фотографию»
В детстве он занимался музыкой и рисованием, а потом увлекся фотографией и понял, что это...
8 апреля 2017 , 13:23
174
«Кубок Третьяка»-2017 уехал в Уфу
На льду Самарского дворца спорта завершился юбилейный, десятый турнир по хоккею на призы...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Тольятти горевшее предприятие «КуйбышевАзот» тушили 232 пожарных
12 марта 2017
4670
В Тольятти горевшее предприятие «КуйбышевАзот» тушили 232 пожарных
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
19 марта 2017
4512
Около 1000 человек вышли на митинг у Дворца спорта
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
В Самаре расследуется дело об убийстве младенца
10 марта 2017
4330
В Самаре расследуется дело об убийстве младенца
7 марта в одной из квартир дома в Промышленном районе Самары было обнаружено тело одномесячной...
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
6 апреля 2017
3768
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
3 апреля 2017
478
Самарцев приглашают на публичные слушания по исполнению бюджета за 2016 год
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
3 апреля 2017
936
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
3 апреля 2017
705
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
31 марта 2017
681
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.