Николай Меркушкин поблагодарил самарцев, пришедших на акцию против терроризма

Вместе с десятками тысяч самарцев в акции принял участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Глава региона находился в рядах участников 50-тысячного митинга. Глава региона вместе со всеми аплодировал выступающим, которые жестко осуждали терроризм и выражали солидарность жителям Санкт-Петербурга, вместе с многотысячной аудиторией пел гимн России, а также пообщался с сотнями самарцев, выразив им свои слова благодарности. Кроме того,Николай Меркушкин поговорил с тольяттинцем Алексеем Вепренцевым, сын которого пострадал во время теракта в питерском метро. Во время акции было объявлено, что губернатор Николай Меркушкин принял решение оказать семье Вепренцевых материальную помощь в размере 500 тысяч рублей.- Этой акцией, которая мощной волной прокатилась по всей нашей огромной стране, мы продемонстрировали наше единство, сплоченность и готовность встать на защиту наших ценностей во имя стабильности, процветания и великого будущего России. Хочу еще раз высказать слова глубокой благодарности каждому из вас за то, что вы откликнулись на призыв организаторов митинга и в едином порыве, по зову своей души пришли заявить свою гражданскую позицию.После завершения акции на главной площади региона в беседе со СМИ губернатор пояснил, что для него было очень важно в этот день оказаться среди самарцев, почувствовать их энергетику, ощутить единство.-Трагедия, которая произошла в Санкт-Петербурге, общая ситуация в стране и мире такая, что необходимо очень серьезно задуматься над этими событиями. Главное сейчас — сплотиться, быть вместе и только тогда мы сможем добиться успеха, побед и уважения к себе и к великой России. Этой акцией, которая мощной волной прокатилась по всей нашей огромной стране, мы продемонстрировали наше единство, сплоченность и готовность встать на защиту наших ценностей во имя стабильности, процветания и великого будущего России, - сказал Николай Меркушкин.