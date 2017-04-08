Николай Меркушкин поблагодарил самарцев, пришедших на акцию против терроризма
Напомним, общественная акция «За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!» в поддержку всероссийской акции «Вместе против террора» прошла сегодня на площади Куйбышева.
Вместе с десятками тысяч самарцев в акции принял участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Глава региона находился в рядах участников 50-тысячного митинга. Глава региона вместе со всеми аплодировал выступающим, которые жестко осуждали терроризм и выражали солидарность жителям Санкт-Петербурга, вместе с многотысячной аудиторией пел гимн России, а также пообщался с сотнями самарцев, выразив им свои слова благодарности. Кроме того,
Николай Меркушкин поговорил с тольяттинцем Алексеем Вепренцевым, сын которого пострадал во время теракта в питерском метро. Во время акции было объявлено, что губернатор Николай Меркушкин принял решение оказать семье Вепренцевых материальную помощь в размере 500 тысяч рублей.
- Этой акцией, которая мощной волной прокатилась по всей нашей огромной стране, мы продемонстрировали наше единство, сплоченность и готовность встать на защиту наших ценностей во имя стабильности, процветания и великого будущего России. Хочу еще раз высказать слова глубокой благодарности каждому из вас за то, что вы откликнулись на призыв организаторов митинга и в едином порыве, по зову своей души пришли заявить свою гражданскую позицию.
После завершения акции на главной площади региона в беседе со СМИ губернатор пояснил, что для него было очень важно в этот день оказаться среди самарцев, почувствовать их энергетику, ощутить единство.
-Трагедия, которая произошла в Санкт-Петербурге, общая ситуация в стране и мире такая, что необходимо очень серьезно задуматься над этими событиями. Главное сейчас — сплотиться, быть вместе и только тогда мы сможем добиться успеха, побед и уважения к себе и к великой России. Этой акцией, которая мощной волной прокатилась по всей нашей огромной стране, мы продемонстрировали наше единство, сплоченность и готовность встать на защиту наших ценностей во имя стабильности, процветания и великого будущего России, - сказал Николай Меркушкин.
Вместе с десятками тысяч самарцев в акции принял участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Глава региона находился в рядах участников 50-тысячного митинга. Глава региона вместе со всеми аплодировал выступающим, которые жестко осуждали терроризм и выражали солидарность жителям Санкт-Петербурга, вместе с многотысячной аудиторией пел гимн России, а также пообщался с сотнями самарцев, выразив им свои слова благодарности. Кроме того,
Николай Меркушкин поговорил с тольяттинцем Алексеем Вепренцевым, сын которого пострадал во время теракта в питерском метро. Во время акции было объявлено, что губернатор Николай Меркушкин принял решение оказать семье Вепренцевых материальную помощь в размере 500 тысяч рублей.
- Этой акцией, которая мощной волной прокатилась по всей нашей огромной стране, мы продемонстрировали наше единство, сплоченность и готовность встать на защиту наших ценностей во имя стабильности, процветания и великого будущего России. Хочу еще раз высказать слова глубокой благодарности каждому из вас за то, что вы откликнулись на призыв организаторов митинга и в едином порыве, по зову своей души пришли заявить свою гражданскую позицию.
После завершения акции на главной площади региона в беседе со СМИ губернатор пояснил, что для него было очень важно в этот день оказаться среди самарцев, почувствовать их энергетику, ощутить единство.
-Трагедия, которая произошла в Санкт-Петербурге, общая ситуация в стране и мире такая, что необходимо очень серьезно задуматься над этими событиями. Главное сейчас — сплотиться, быть вместе и только тогда мы сможем добиться успеха, побед и уважения к себе и к великой России. Этой акцией, которая мощной волной прокатилась по всей нашей огромной стране, мы продемонстрировали наше единство, сплоченность и готовность встать на защиту наших ценностей во имя стабильности, процветания и великого будущего России, - сказал Николай Меркушкин.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Власть
1 апреля 2017
625
29 марта 2017
761
28 марта 2017
528
8 апреля 2017 , 19:07
303
Напомним , общественная акция «За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против...
8 апреля 2017 , 19:01
187
В 22-м туре чемпионата премьер-лиги по футболу самарские «Крылья Советов» сыграли...
8 апреля 2017 , 16:02
192
Общественная акция «За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против...
8 апреля 2017 , 15:48
159
Заслуженный тренер России, мастер спорта по лыжным гонкам Владимир Медведев - о победах и перспективах
Вы не поверите, но в Сокольих горах еще можно встретить лыжников. Несмотря на огромные...
8 апреля 2017 , 14:16
199
Третьим спектаклем в репертуаре самарского театра «Место действия» стала сценическая...
8 апреля 2017 , 14:09
173
Председатель жюри «Самарского взгляда» Владимир Вяткин:«Сейчас очень тяжело сделать хорошую фотографию»
В детстве он занимался музыкой и рисованием, а потом увлекся фотографией и понял, что это...
8 апреля 2017 , 13:23
174
На льду Самарского дворца спорта завершился юбилейный, десятый турнир по хоккею на призы...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12 марта 2017
4670
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
19 марта 2017
4512
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
10 марта 2017
4330
7 марта в одной из квартир дома в Промышленном районе Самары было обнаружено тело одномесячной...
6 апреля 2017
3768
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
3 апреля 2017
478
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
936
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
705
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
681
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...