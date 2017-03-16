Николай Меркушкин ответит на вопросы о ключевых направлениях развития области
Сегодня в 19:00 в эфире телеканала «Россия 24» выйдет программа «Главная тема». В рамках передачи губернатор Самарской области Николай Меркушкин обсудит с ведущим актуальные вопросы развития региона.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, речь пойдет о социально-демографической политике, изменениях в системе соцподдержки граждан, стратегии развития региона да 2030 года, ситуации в экономике и сфере жилищно-коммунального хозяйства и ситуации в Тольятти и на АвтоВАЗе. Также Николай Меркушкин ответит на вопросы, касающиеся подготовки Самары к ЧМ-2018.
Повтор интервью можно будет увидеть 19 марта в 11:20 на телеканале «Россия 1». Радиоверсия программы выйдет в двух частях 17 и 20 марта в 14:10 на «Радио России Самара», 20 марта в 17:05 на радио «Маяк» и в 18:06 на «Вести ФМ». Также интервью будет транслироваться 17 марта в 20:00 на телеканале «ВАЗ-ТВ» и 21 марта в 19:00 на телеканале «ВАЗ-ТВ-Домашний».
Как сообщает пресс-служба областного правительства, речь пойдет о социально-демографической политике, изменениях в системе соцподдержки граждан, стратегии развития региона да 2030 года, ситуации в экономике и сфере жилищно-коммунального хозяйства и ситуации в Тольятти и на АвтоВАЗе. Также Николай Меркушкин ответит на вопросы, касающиеся подготовки Самары к ЧМ-2018.
Повтор интервью можно будет увидеть 19 марта в 11:20 на телеканале «Россия 1». Радиоверсия программы выйдет в двух частях 17 и 20 марта в 14:10 на «Радио России Самара», 20 марта в 17:05 на радио «Маяк» и в 18:06 на «Вести ФМ». Также интервью будет транслироваться 17 марта в 20:00 на телеканале «ВАЗ-ТВ» и 21 марта в 19:00 на телеканале «ВАЗ-ТВ-Домашний».
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