Николай Меркушкин ответил на вопросы редакторов региональных телеканалов

В минувшую пятницу губернатор Николай Иванович Меркушкин встретился с редакторами ведущих телеканалов региона. В разговоре были подняты значимые вопросы для Самары и области.



Сказать экстремизму «нет!»



Одной из тем, обсужденных в ходе интервью, стал прошедший накануне первый форум общественности Самарской области «Экстремизму - нет!». По словам Николая Меркушкина, проведение форума было весьма полезным для общественности региона и в частности для молодого поколения, поскольку в рамках него обсуждался ряд вопросов среднего и высшего образования.



- В первую очередь это был молодежный форум. Был полный зал, в проходах люди стояли, они слушали друг друга, аплодировали друг другу, слушали оппонентов. Оппоненты пытались внести некий хаос, но молодые люди очень достойно это все воспринимали. Это говорит о том, что здоровая часть молодежи у нас настроена позитивно и созидательно, - рассказал губернатор.



При этом Николай Меркушкин отметил, что в Самарской области есть отдельные люди, которые не хотят, чтобы регион активно развивался.



- В частности, они говорят, что не нужен чемпионат мира по футболу, не хотят созидательных процессов в Самарской области. Они понимают, что хорошая подготовка им не на руку, так как это даст дополнительные очки власти. Они сделают все, чтобы или в одном, или в другом, или в третьем месте что-то сорвалось, что-то не было сделано или вообще лучше, чтобы мы вылетели за перечень регионов чемпионата, - сказал он.



Губернатор подчеркнул, что деструктивные усилия не принесут результатов, потому что уровень поддержки президента Владимира Владимировича Путина в стране и Самарской области очень высок. Николай Меркушкин выразил уверенность, что здоровые силы поставят на пути этих планов надежный заслон.



- Здоровые силы - это на уровне 85-90 процентов как минимум населения России, которые сегодня очень активно поддерживают позицию президента, - сказал он.



Адресная поддержка



Глава региона подробно рассказал о причинах перехода на новую систему оказания социальной поддержки населению.Губернатор подчеркнул, что основная цель изменений - поддержать тех, кто оказался в самом тяжелом финансовом положении. Это прежде всего многодетные и приемные семьи, инвалиды, малоимущие, имеющие доход ниже прожиточного минимума.



- С 1 марта 160 тысяч самых бедных людей Самарской области стали получать от государства в четыре раза больше! Большинство - это многодетные семьи или одинокие люди с минимальной пенсией. Также добавили многодетным семьям на оплату услуг ЖКХ: раньше мы компенсировали им 30 процентов расходов, теперь - 50. То есть поддержали самых-самых нуждающихся, - сказал Николай Меркушкин.



Губернатор напомнил, что изменения в сфере социальной поддержки коснулись, например, субсидий на коммунальные услуги: теперь льготные категории граждан будут получать компенсацию от государства только после оплаты услуг.



Отдельно глава региона коснулся темы введения ограничения на поездки в общественном транспорте по социальным картам. Во время действия безлимитного проезда по некоторым социальным картам совершалось более 1000 поездок в месяц. Губернатор подчеркнул, что столько поездок совершали не пенсионеры или ветераны, а определенные группы людей, которые на этом зарабатывали.



- По нашим данным, примерно 600-800 миллионов рублей ежегодно уходило не то чтобы не по назначению, а использовалось, мягко скажем, неэффективно, - сказал он.



Сейчас для проезда в общественном транспорте введен лимит 50 поездок в месяц. Губернатор рассказал, что в феврале это ограничение превысили менее 5% льготников, а в марте, по предварительным данным, в него не уложится 11% самарцев.



- Мы сейчас с этими категориями работаем и в течение двух-трех недель определимся, как будем поддерживать тех, которые в силу обстоятельств реально в 50 поездок не укладываются. Мы им персонально, адресно будем помогать, - пообещал Николай Меркушкин.



Прозрачность работы - основной критерий



Одним из важных вопросов, волнующих большинство населения региона, является отток средств из сферы жилищно-коммунального хозяйства. По мнению губернатора, остановить данный процесс поможет система новых общественных советов. Она пред- полагает, что в Самаре будет более 300 объединений, в каждом из которых соберется по 200-250 горожан. Они будут напрямую контролировать работы по ремонту и благоустройству своих территорий. Кроме того, в тандеме с общественниками будут работать эксперты в области ЖКХ.



- В каждом совете будет минимум один освобожденный работник. Этих людей мы будем обучать или подбирать специалистов, хорошо разбирающихся во всех перипетиях коммунальной сферы, движениях средств, качестве оказываемых услуг, - рассказал губернатор.



Актуальной для многих является тема работы управляющих компаний. Николай Меркушкин рассказал, что в настоящее время планируется серьезно поменять состав комиссии, отвечающей за лицензирование УК. При этом все недобросовестные организации будут включены в «черный список».



- Если ты попал в этот список, то больше тебя никуда не допустят. Вся твоя подноготная будет известна. У них встанет вопрос: или добросовестно работать, или оказаться в тюрьме. В ряде регионов это уже отработано, - отметил губернатор, пояснив, что для того, чтобы изменения заработали в полную силу, необходимо обновить законодательную базу.



При этом, по мнению губернатора, сейчас ситуация в отрасли меняется к лучшему.



- Раньше на решение проблем ЖКХ ежегодно согласовывали по 4-4,5 миллиарда рублей, на «латание дыр». Я поставил на этой инициативе крест. Безадресно давать деньги - это преступление. Раньше многие управляющие компании действовали по принципу «долги накопил и пропал». Сейчас таких вещей значительно меньше, - сказал Николай Меркушкин.



В ожидании чемпионата



Во время интервью главе региона был задан вопрос о подготовке к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России.



- Мы понимаем, что сложившаяся в городе ситуация приносит людям неудобства, но по-другому нельзя. Нам еще предстоит капитально отремонтировать и реконструировать ряд дорог, переездов, построить развязки, тоннели и так далее. В этом году начнется ремонт дороги на Красной Глинке, дороги к аэропорту. Активно пойдет строительство Фрунзенского моста. Также запланировано возведение нового речного вокзала с тремя дополнительными причалами. В этом же году завершится ремонт четвертой очереди набережной, - сказал губернатор.



Говоря о строительстве стадиона «Самара Арена», Николай Меркушкин пояснил, что сейчас на площадку пришла новая техника, благодаря которой скорость строительства увеличится в три раза.



- Наша главная задача сейчас - провести монтаж металлических конструкций. В конце июня - начале июля мы должны эту работу завершить. У нас для этого все есть. На площадке работает порядка 200 человек, это квалифицированные кадры, в том числе из Самарской области. Техника пришла из Европы и Казахстана, таких мощных кранов в Самаре еще никогда не было, - рассказал он.



По словам Николая Меркушкина, все коммуникации к стадиону были подведены еще в прошлом году, а уже в июле этого года планируется засеять поле, а также благоустроить прилегающую территорию. К моменту проведения чемпионата объект будет полностью соответствовать всем требованиям.