Николай Меркушкин ответил на актуальные вопросы в телеэфире
В минувший четверг в эфире одного из региональных телеканалов состоялось интервью с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. В рамках него были подняты наиболее актуальные темы для Самары и области.
Новшества, волнующие многих
Важнейшей темой стала система начисления социальных выплат, которая претерпела существенные коррективы. Глава региона напомнил, что внести изменения побудило принятие Федерального закона, по которому единовременная денежная выплата для ветеранов труда на оплату услуг ЖКХ заменяется компенсацией реально понесенных затрат.
Губернатор отметил, что компенсация будет выплачиваться только добросовестным плательщикам. Сейчас около 10% получателей льгот игнорируют эту обязанность. Кроме того, некоторая часть тех, кому предоставляются компенсации, не проживают на территории нашей области и не могут рассчитывать на получение средств из регионального бюджета. В целом в настоящее время 85% льготников уже стали получать компенсации.
- Новая система требует строгого выполнения Федерального закона, полного учета расходов. Также эти требования заставляют управляющие компании вести прозрачную бухгалтерию. И копии этих документов будут находиться в министерстве социального развития. За счет наведения порядка можно высвободить значительные суммы. Это в интересах большинства населения, - отметил губернатор.
Еще одна важная социальная тема - введение лимита на поездки в общественном транспорте по социальным картам. Были выявлены случаи злоупотребления при использовании карт.
- Были примеры, когда по одной карте было 1000 поездок в месяц. А по 300 - 500 поездок - много случаев. Нужно было навести порядок, перекрыть каналы воровства. И считаем, что в результате будет сэкономлено 400 - 500 миллионов рублей, - заявил глава региона, отметив, что в установленный норматив 50 поездок по одной карте уложились 96% льготников.
-В среднем было 37 поездок. До конца марта мы посмотрим ситуацию по тем, кто не уложился. Если по объективным причинам человеку это действительно нужно, может быть, он ездит в больницу, на работу, то сформируем специальный фонд, в том числе из тех денег, которые раньше просто транжирились, - сказал он.
Навести порядок
Также губернатор сообщил, что в регионе продолжается планомерная работа по наведению порядка в сфере ЖКХ. К решению вопросов в этой отрасли будут привлекаться общественные советы.
- Мы сейчас спускаем власть до уровня микрорайонов. В полномочиях общественных советов будут вопросы ЖКХ, качество ремонта, благоустройства, взаимодействие с управляющими компаниями. Ни один финансовый документ не будет подписываться, и деньги не будут перечисляться, пока документ не завизирует общественный совет. И управляющим компаниям, и строительным организациям, которые ремонт осуществляют без учета мнения жителей, невозможно будет решить какой-либо вопрос, - рассказал глава региона.
Общественные советы будут координировать управленческие центры с участием сотрудников мэрии и районных администраций. Планируется, что до конца года создание данной управленческой вертикали будет завершено.
Подготовка полным ходом
Говоря о строительстве стадиона «Самара Арена», Николай Меркушкин отметил, что сейчас подрядчик ликвидирует отставание: имеется вся необходимая техника, работают три дополнительных крана грузоподъемностью 1250 тонн и три крана по 650 тонн.
- Это огромные краны, способные монтировать все, что угодно, в том числе консоли купола, из-за пределов стадиона. Если, условно, и будет какое-то отставание от графика, а нам необходимо уже весной начать устройство поля, то кран сможет две-три консоли установить без проблем и в ходе монтажа поля. Опасений за срок сдачи стадиона нет, и в федеральном правительстве знают об этом, - пояснил губернатор.
Новшества, волнующие многих
Важнейшей темой стала система начисления социальных выплат, которая претерпела существенные коррективы. Глава региона напомнил, что внести изменения побудило принятие Федерального закона, по которому единовременная денежная выплата для ветеранов труда на оплату услуг ЖКХ заменяется компенсацией реально понесенных затрат.
Губернатор отметил, что компенсация будет выплачиваться только добросовестным плательщикам. Сейчас около 10% получателей льгот игнорируют эту обязанность. Кроме того, некоторая часть тех, кому предоставляются компенсации, не проживают на территории нашей области и не могут рассчитывать на получение средств из регионального бюджета. В целом в настоящее время 85% льготников уже стали получать компенсации.
- Новая система требует строгого выполнения Федерального закона, полного учета расходов. Также эти требования заставляют управляющие компании вести прозрачную бухгалтерию. И копии этих документов будут находиться в министерстве социального развития. За счет наведения порядка можно высвободить значительные суммы. Это в интересах большинства населения, - отметил губернатор.
Еще одна важная социальная тема - введение лимита на поездки в общественном транспорте по социальным картам. Были выявлены случаи злоупотребления при использовании карт.
- Были примеры, когда по одной карте было 1000 поездок в месяц. А по 300 - 500 поездок - много случаев. Нужно было навести порядок, перекрыть каналы воровства. И считаем, что в результате будет сэкономлено 400 - 500 миллионов рублей, - заявил глава региона, отметив, что в установленный норматив 50 поездок по одной карте уложились 96% льготников.
-В среднем было 37 поездок. До конца марта мы посмотрим ситуацию по тем, кто не уложился. Если по объективным причинам человеку это действительно нужно, может быть, он ездит в больницу, на работу, то сформируем специальный фонд, в том числе из тех денег, которые раньше просто транжирились, - сказал он.
Навести порядок
Также губернатор сообщил, что в регионе продолжается планомерная работа по наведению порядка в сфере ЖКХ. К решению вопросов в этой отрасли будут привлекаться общественные советы.
- Мы сейчас спускаем власть до уровня микрорайонов. В полномочиях общественных советов будут вопросы ЖКХ, качество ремонта, благоустройства, взаимодействие с управляющими компаниями. Ни один финансовый документ не будет подписываться, и деньги не будут перечисляться, пока документ не завизирует общественный совет. И управляющим компаниям, и строительным организациям, которые ремонт осуществляют без учета мнения жителей, невозможно будет решить какой-либо вопрос, - рассказал глава региона.
Общественные советы будут координировать управленческие центры с участием сотрудников мэрии и районных администраций. Планируется, что до конца года создание данной управленческой вертикали будет завершено.
Подготовка полным ходом
Говоря о строительстве стадиона «Самара Арена», Николай Меркушкин отметил, что сейчас подрядчик ликвидирует отставание: имеется вся необходимая техника, работают три дополнительных крана грузоподъемностью 1250 тонн и три крана по 650 тонн.
- Это огромные краны, способные монтировать все, что угодно, в том числе консоли купола, из-за пределов стадиона. Если, условно, и будет какое-то отставание от графика, а нам необходимо уже весной начать устройство поля, то кран сможет две-три консоли установить без проблем и в ходе монтажа поля. Опасений за срок сдачи стадиона нет, и в федеральном правительстве знают об этом, - пояснил губернатор.
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