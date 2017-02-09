Николай Меркушкин обсудил с ветеранами самарского комсомола мероприятия по подготовке празднования 100-летия ВЛКСМ
Юбилей будет отмечаться 29 октября 2018 года.
Свои предложения главе региона представили члены недавно созданного Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола - мое Отечество». В его состав входят бывшие секретари областных, городских, районных комитетов комсомола, действующие депутаты, главы муниципалитетов.
Как отметил в начале встречи губернатор, ВЛКСМ всегда был кузницей кадров, школой, из которой выходили творческие, инициативные специалисты и руководители. Он особо отметил, что комсомольская организация успешно реализовала множество важных государственных проектов.
- Мы должны достойно отметить приближающееся столетие с момента основания ВЛКСМ. Большинство из нас понимает: комсомольская организация сделала
много хорошего, что работало прежде всего на развитие государственности и на повышение благосостояния людей. Необходимо все продумать так, чтобы это событие сыграло позитивную роль в воспитании подрастающего поколения, - подчеркнул глава региона. Он также заверил, что правительство области окажет необходимое содействие организации «Воспитанники комсомола - мое Отечество».
Председатель ее совета, первый секретарь Куйбышевского обкома ВЛКСМ с 1982 по 1986 год Борис Васильевич Ардалин пояснил, что в планах - создание первичных ячеек во всех муниципалитетах. Ветераны-комсомольцы, по его словам, будут сотрудничать с крупными предприятиями, вузами, школами, юнармейцами региона, спортивными и культурными сообществами. В проектах - восстановление мемориальных комплексов, высадка памятных аллей, а также конкурсы и выставки.
- Мы поставили перед собой сложную задачу - нравственное, патриотическое, физическое, научно-техническое, трудовое воспитание подрастающего поколения и молодежи. Вся энергия, знания и опыт ветеранов будут направлены на решение этих задач, которые поставлены в посланиях Президента России Владимира Владимировича Путина и губернатора Самарской области, - сказал он.
Особое внимание уделили студенческим стройотрядам. Было отмечено, что необходимо задействовать их не только в проектах федерального масштаба, но и на региональном уровне.
Программа, которая предложена губернатору на рассмотрение, называется «Сто конкретных дел». Она затронет практически все стороны общественной жизни - культуру, спорт, образование и другие.
Как заверил председатель совета организации «Воспитанники комсомола - мое Отечество», по подготовке мероприятий достигнуты договоренности с министерствами правительства области, администрациями городов и районов, учреждениями, к решению общих задач подключились профсоюзы, союз ректоров области, СМИ.
Губернатор поддержал инициативы ветеранов ВЛКСМ.
- Юбилейные мероприятия могут дать много полезного для общества и оказать существенную роль в воспитании молодежи, дополнительно ее мотивировать. Вы прошли школу комсомола, знаете и понимаете сегодняшнюю жизнь. Если вы будете активно участвовать в этом деле, я абсолютно уверен: мы получим необходимый результат, - согласился он.
В ближайшее время Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола - мое Отечество» должно представить губернатору доработанный план мероприятий по празднованию столетнего юбилея ВЛКСМ.
Свои предложения главе региона представили члены недавно созданного Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола - мое Отечество». В его состав входят бывшие секретари областных, городских, районных комитетов комсомола, действующие депутаты, главы муниципалитетов.
Как отметил в начале встречи губернатор, ВЛКСМ всегда был кузницей кадров, школой, из которой выходили творческие, инициативные специалисты и руководители. Он особо отметил, что комсомольская организация успешно реализовала множество важных государственных проектов.
- Мы должны достойно отметить приближающееся столетие с момента основания ВЛКСМ. Большинство из нас понимает: комсомольская организация сделала
много хорошего, что работало прежде всего на развитие государственности и на повышение благосостояния людей. Необходимо все продумать так, чтобы это событие сыграло позитивную роль в воспитании подрастающего поколения, - подчеркнул глава региона. Он также заверил, что правительство области окажет необходимое содействие организации «Воспитанники комсомола - мое Отечество».
Председатель ее совета, первый секретарь Куйбышевского обкома ВЛКСМ с 1982 по 1986 год Борис Васильевич Ардалин пояснил, что в планах - создание первичных ячеек во всех муниципалитетах. Ветераны-комсомольцы, по его словам, будут сотрудничать с крупными предприятиями, вузами, школами, юнармейцами региона, спортивными и культурными сообществами. В проектах - восстановление мемориальных комплексов, высадка памятных аллей, а также конкурсы и выставки.
- Мы поставили перед собой сложную задачу - нравственное, патриотическое, физическое, научно-техническое, трудовое воспитание подрастающего поколения и молодежи. Вся энергия, знания и опыт ветеранов будут направлены на решение этих задач, которые поставлены в посланиях Президента России Владимира Владимировича Путина и губернатора Самарской области, - сказал он.
Особое внимание уделили студенческим стройотрядам. Было отмечено, что необходимо задействовать их не только в проектах федерального масштаба, но и на региональном уровне.
Программа, которая предложена губернатору на рассмотрение, называется «Сто конкретных дел». Она затронет практически все стороны общественной жизни - культуру, спорт, образование и другие.
Как заверил председатель совета организации «Воспитанники комсомола - мое Отечество», по подготовке мероприятий достигнуты договоренности с министерствами правительства области, администрациями городов и районов, учреждениями, к решению общих задач подключились профсоюзы, союз ректоров области, СМИ.
Губернатор поддержал инициативы ветеранов ВЛКСМ.
- Юбилейные мероприятия могут дать много полезного для общества и оказать существенную роль в воспитании молодежи, дополнительно ее мотивировать. Вы прошли школу комсомола, знаете и понимаете сегодняшнюю жизнь. Если вы будете активно участвовать в этом деле, я абсолютно уверен: мы получим необходимый результат, - согласился он.
В ближайшее время Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола - мое Отечество» должно представить губернатору доработанный план мероприятий по празднованию столетнего юбилея ВЛКСМ.
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