Николай Меркушкин обсудил с ветеранами самарского комсомола мероприятия по подготовке празднования 100-летия ВЛКСМ

Свои предложения главе региона представили члены недавно созданного Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола - мое Отечество». В его состав входят бывшие секретари областных, городских, районных комитетов комсомола, действующие депутаты, главы муниципалитетов.Как отметил в начале встречи губернатор, ВЛКСМ всегда был кузницей кадров, школой, из которой выходили творческие, инициативные специалисты и руководители. Он особо отметил, что комсомольская организация успешно реализовала множество важных государственных проектов.- Мы должны достойно отметить приближающееся столетие с момента основания ВЛКСМ. Большинство из нас понимает: комсомольская организация сделаламного хорошего, что работало прежде всего на развитие государственности и на повышение благосостояния людей. Необходимо все продумать так, чтобы это событие сыграло позитивную роль в воспитании подрастающего поколения, - подчеркнул глава региона. Он также заверил, что правительство области окажет необходимое содействие организации «Воспитанники комсомола - мое Отечество».Председатель ее совета, первый секретарь Куйбышевского обкома ВЛКСМ с 1982 по 1986 год Борис Васильевич Ардалин пояснил, что в планах - создание первичных ячеек во всех муниципалитетах. Ветераны-комсомольцы, по его словам, будут сотрудничать с крупными предприятиями, вузами, школами, юнармейцами региона, спортивными и культурными сообществами. В проектах - восстановление мемориальных комплексов, высадка памятных аллей, а также конкурсы и выставки.- Мы поставили перед собой сложную задачу - нравственное, патриотическое, физическое, научно-техническое, трудовое воспитание подрастающего поколения и молодежи. Вся энергия, знания и опыт ветеранов будут направлены на решение этих задач, которые поставлены в посланиях Президента России Владимира Владимировича Путина и губернатора Самарской области, - сказал он.Особое внимание уделили студенческим стройотрядам. Было отмечено, что необходимо задействовать их не только в проектах федерального масштаба, но и на региональном уровне.Программа, которая предложена губернатору на рассмотрение, называется «Сто конкретных дел». Она затронет практически все стороны общественной жизни - культуру, спорт, образование и другие.Как заверил председатель совета организации «Воспитанники комсомола - мое Отечество», по подготовке мероприятий достигнуты договоренности с министерствами правительства области, администрациями городов и районов, учреждениями, к решению общих задач подключились профсоюзы, союз ректоров области, СМИ.Губернатор поддержал инициативы ветеранов ВЛКСМ.- Юбилейные мероприятия могут дать много полезного для общества и оказать существенную роль в воспитании молодежи, дополнительно ее мотивировать. Вы прошли школу комсомола, знаете и понимаете сегодняшнюю жизнь. Если вы будете активно участвовать в этом деле, я абсолютно уверен: мы получим необходимый результат, - согласился он.В ближайшее время Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола - мое Отечество» должно представить губернатору доработанный план мероприятий по празднованию столетнего юбилея ВЛКСМ.