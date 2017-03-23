Николай Меркушкин обсудил с послом Швеции в РФ Петером Эриксоном перспективные направления сотрудничества

В ходе встречи Николай Меркушкин отметил, что в последние два года товарооборот между Королевством и областью снизился, причем основное уменьшение произошло из-за сокращения доли импорта шведских товаров в регион. Комментируя слова руководителя области, Петер Эриксон подчеркнул, что Швеция готова развивать экономическое сотрудничество. В частности, уже проведен ряд встреч с администрацией и предприятиями, а также определены новые контакты для сотрудничества.По словам Николая Меркушкина, в ряду направлений, которые будут интересны шведской стороне, алюминий и энергетические ресурсы.- В свою очередь, нам интересны технологии и оборудование, которых пока нет в регионе и в стране. В частности, у нас активно развивается сельское хозяйство и требуется сельскохозяйственная техника, - сказал глава региона.Присутствовавший на встрече министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко сообщил, что актуальной для региона также является использование возобновляемых источников энергии, а также расширение сотрудничества между университетами и в сфере информационных технологий в медицине.