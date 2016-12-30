Николай Меркушкин награжден Орденом за вклад в развитие отрасли связи

Как сообщает пресс-служба областного правительства¸ к данному Ордену установлена денежная составляющая в размере сто тысяч рублей, которую Николай Меркушкин перечислил на расчетный счет благотворительного фонда «Радость», занимающегося помощью нуждающимся детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.