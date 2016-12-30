Николай Меркушкин награжден Орденом за вклад в развитие отрасли связи
Награду губернатору Самарской области за заслуги в деле укрепления социального партнерства, значительный личный вклад в реализацию региональных программ развития отрасли связи вручили представители общественной организации профсоюзов работников связи России.
Как сообщает пресс-служба областного правительства¸ к данному Ордену установлена денежная составляющая в размере сто тысяч рублей, которую Николай Меркушкин перечислил на расчетный счет благотворительного фонда «Радость», занимающегося помощью нуждающимся детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
Как сообщает пресс-служба областного правительства¸ к данному Ордену установлена денежная составляющая в размере сто тысяч рублей, которую Николай Меркушкин перечислил на расчетный счет благотворительного фонда «Радость», занимающегося помощью нуждающимся детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
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