Николай Меркушкин встретился с руководством регионального отделения КПРФ

Стороны обсудили взаимодействие между областным правительством и КПРФ в базовых вопросах развития региона. Глава региона подчеркнул, что перед органами исполнительной и законодательной власти стоит общая задача по улучшению всех сфер жизни людей. Николай Меркушкин также отметил необходимость консолидировать основные политические силы региона в интересах Самарской области и ее жителей.