Николай Меркушкин встретился с руководством регионального отделения КПРФ
В рабочей встрече приняли участие член президиума ЦК КПРФ Валентин Романов и первый секретарь обкома КПРФ, заместитель председателя СГД Алексей Лескин.
Стороны обсудили взаимодействие между областным правительством и КПРФ в базовых вопросах развития региона. Глава региона подчеркнул, что перед органами исполнительной и законодательной власти стоит общая задача по улучшению всех сфер жизни людей. Николай Меркушкин также отметил необходимость консолидировать основные политические силы региона в интересах Самарской области и ее жителей.
Стороны обсудили взаимодействие между областным правительством и КПРФ в базовых вопросах развития региона. Глава региона подчеркнул, что перед органами исполнительной и законодательной власти стоит общая задача по улучшению всех сфер жизни людей. Николай Меркушкин также отметил необходимость консолидировать основные политические силы региона в интересах Самарской области и ее жителей.
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