На развитие сельского хозяйства Самарской области планируется направить 1,2 млрд рублей из федерального бюджета

В среду, 24 января, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым.



Александр Ткачев подчеркнул, что сельское хозяйство региона имеет большой потенциал для дальнейшего наращивания производства сельхозпродукции. По предварительным итогам в 2017 году в Самарской области собрано 2,7 млн тонн зерна, что на 28% выше уровня 2016 года.



В этом году Минсельхозом России на развитие сельского хозяйства Самарской области планируется направить 1,2 млрд рублей.



Дмитрий Азаров рассказал Александру Ткачеву, что по темпам роста производства сельскохозяйственной продукции Самарская область занимает 3 место в ПФО.



- Регион полностью обеспечивает себя продовольственным, семенным и фуражным зерном. Однако, существует ряд проблем, связанных с хранением и реализацией урожая, - сообщил Дмитрий Азаров.



Глава региона сказал, что сейчас ведется работа по поддержке местных сельхозтоваропроизводителей. Она включает создание условий для выхода местных поставщиков в торговые сети и создание агропарка. Также важный приоритет для региона - ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения, развитие селекции и семеноводства, строительство новых и реконструкция действующих зернохранилищ и элеваторов.