Михаил Бабич вручил госнаграды трем самарцам
Церемония прошла в среду, 6 июня, в Нижнем Новгороде. Полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич по поручению президента России Владимира Путина вручил государственные награды жителям регионов округа.
Среди награжденных - начальник отделения АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» Валерий Андреев, которому вручили орден Почета, и начальник одного из цехов «Прогресса» Михаил Бушнев, получивший орден Дружбы.
Заведующему кафедрой Самарского государственного медуниверситета Александру Жесткову было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
- Я хотел бы также поздравить ваши коллективы, потому что ваши индивидуальные оценки – это заслуга коллег, с которыми вы работаете и совместно достигаете результатов. Также хочу поздравить ваши семьи. Чтобы достигать таких результатов, нужно что-то отрывать от семьи. Это всегда труд, который забирает много времени, сил, а зачастую и здоровья. И поддержка семьи в том напряженном графике, в том рабочем процессе, в котором вы находитесь, крайне важна, - отметил Михаил Бабич.
Среди награжденных - начальник отделения АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» Валерий Андреев, которому вручили орден Почета, и начальник одного из цехов «Прогресса» Михаил Бушнев, получивший орден Дружбы.
Заведующему кафедрой Самарского государственного медуниверситета Александру Жесткову было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
- Я хотел бы также поздравить ваши коллективы, потому что ваши индивидуальные оценки – это заслуга коллег, с которыми вы работаете и совместно достигаете результатов. Также хочу поздравить ваши семьи. Чтобы достигать таких результатов, нужно что-то отрывать от семьи. Это всегда труд, который забирает много времени, сил, а зачастую и здоровья. И поддержка семьи в том напряженном графике, в том рабочем процессе, в котором вы находитесь, крайне важна, - отметил Михаил Бабич.
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