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Михаил Бабич положительно оценил ход подготовки Самары к грядущему мундиалю

Напомним, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич прибыл в наш город сегодня.

В ходе рабочего визита он посетил стадион «Самара Арена», международный аэропорт «Курумоч», строящуюся развязку на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова и автодорогу «поселок Волжский -«Курумоч», а также реконструируемый участок набережной и дал оценку подготовки областного центра к предстоящему мировому первенству по футболу.

По его мнению, отставание, которое наблюдалось в октябре прошлого года, сегодня на отдельных объектах ликвидировано, на других существенно сокращено. По словам Михаила Бабича, к июлю этого года подготовка к чемпионату мира в Самарской области полностью войдет в график. Кроме того, он отметил, что на данный момент нет сомнений, что Самара достойно подготовится и достойно проведет чемпионат мира.

- Сам чемпионат-это сильнейший стимул для дальнейшего развития. По решению главы государства из федерального бюджета выделены десятки миллиардов рублей на развитие дорожной инфраструктуры, благоустройства, создание объектов спорта и досуга. Все они еще десятки лет будут служить самарцам и послужат стимулом дальнейшего социально-экономического развития города, и Самара станет одним из самых благоустроенных городов России, у города все для этого есть, - подчеркнул полпред Президента России.
Дата: 13 апреля 2017 , 19:40
138
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Дмитрий Бурлаков
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13 апреля 2017 , 20:36
Лехч
Ну да, менты на каждом перекрестке стояли что бы он без пробок доехал. А мы простые смертные по 2 часа в одну сторону стоим, в Самаре все хороши.
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