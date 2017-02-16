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Места массового пребывания людей в Самаре проверяют на безопасность

В минувший вторник под председательством главы Самары Олега Фурсова прошло совместное заседание городской антитеррористической комиссии и комиссии по профилактике правонарушений. Специалисты подвели итоги 2016 года и обсудили планы дальнейшей работы, которая во многом ориентирована на подготовку к чемпионату мира по футболу FIFA-2018 в России.

Руководитель департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Алексей Логунков отметил, что в прошлом году все запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме. В том числе проведено четыре командно-штабных учения по отработке действий при угрозе террористических актов. А благодаря слаженной работе сотрудников полиции и дружинников на массовых праздничных и спортивных мероприятиях в минувшем году не было допущено серьезных нарушений общественного порядка.

Логунков также сообщил, что комиссия совместно с правоохранительными органами продолжает работу по обследованию мест массового пребывания людей. По его словам, на территории Самары выявлено 683 таких объекта, в том числе 52 гостиницы. Перечень предполагается пополнить санаториями, базами отдыха и детскими лагерями. По каждому из них готовится паспорт безопасности. Также проверят по всем параметрам 27 мостов, расположенных на территории города.

- Самара - один из городов - организаторов чемпионата мира по футболу. Поэтому обеспечение безопасности жителей и гостей областной столицы должно выйти на качественно новый уровень, - подчеркнул мэр.

Мэр добавил, что скоро ожидается сезонный пик приезда мигрантов. Он распорядился усилить контроль, в том числе и общественный, для того, чтобы желающие работать в нашем городе иностранцы получали для этого специальный патент и платили налоги, а не въезжали сюда под видом туристов.

- Город должен быть привлекательным для всех, в том числе и мигрантов, но все должно быть законно, - подчеркнул Олег Фурсов.

Алексей Логунков доложил, что за 2016 год количество преступлений на улицах города и в общественных местах сократилось на 8,5%. Причем на четверть снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Тему продолжила заместитель руководителя департамента образования Наталия Кудрявцева. По ее словам, в Самаре количество школьников, состоящих на учете в полиции, также сокращается. Сейчас их 812 человек, что на 38% меньше, чем в 2014 году. Представители городской комиссии по делам несовершеннолетних отметили, что с каждым из этих ребят работают индивидуально. А департамент образования совместно с волонтерами ведет постоянную работу по профилактике правонарушений и употребления наркотических средств в молодежной среде.

Для обеспечения безопасности глава города рекомендовал сотрудникам полиции вместе с дружинниками регулярно обследовать чердаки, подвалы, тщательно патрулировать скверы и парки. Он также поручил членам комиссии совместно с правоохранительными органами усилить меры по профилактике экстремизма и национализма, предложив вовлечь в это молодежь, которая могла бы активизировать работу по пропаганде толерантности. 

Комментарий:

Олег Фурсов, ГЛАВА САМАРЫ:

- Через год с небольшим к нам приедут спортсмены и болельщики со всего мира. На службы города, правоохранительные органы, буквально на каждого из нас ложится большая ответственность - обеспечить безопасность и комфорт гостям и горожанам. Мы должны организованно, системно отработать все возможные ситуации, наладить взаимодействие всех структур.
Дата: 16 февраля 2017 , 10:48
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Автор текста: Ирина Соловьева
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