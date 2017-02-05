Курс на безопасные и качественные дороги. Федеральный министр посетил Самару

В рамках проекта федеральное правительство выделило 30 млрд рублей 34 субъектам РФ. В этом году наш регион получит самую большую субсидию - 1,8 млрд. Максим Соколов отметил, что это связано с проведением работ по подготовке Самары и области к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™.Наша область стала пилотным регионом госпрограммы. Средства поступят в первом квартале этого года. До 31 марта должны быть проведены все торги по определению подрядчиков работ.Николай Меркушкин отметил, что со всеми подрядчиками обязательно заключают гарантийные соглашения. Например, региональный минтранс недавно не принял ремонт в Тольятти на сумму 130 млн рублей, а три года назад недобросовестных подрядчиков обязали сделать «работу над ошибками» в объеме 1,1 млрд.- Сейчас мы будем еще жестче подходить к оценке качества дорожных работ. Если мы не будем делать все в соответствии с самыми современными технологиями, решить окончательно дорожную проблему не сможем, - подчеркнул Николай Меркушкин.Руководитель минтранса добавил, что сроки ремонта должны быть синхронизированы между дорожными и коммунальными службами.- Нельзя допустить, чтобы на только что отремонтированном участке коммунальные службы начинали менять сети, - сказал Максим Соколов.Максим Соколов сообщил, что минтранс дополнительно выделит 600 млн рублей на строительство Фрунзенского мостового перехода. Суммарно объем финансирования, определенный на этот год, составит 2,5 млрд.Планируется, что в нынешнем году объект будет построен уже на 80%, а завершатся работы в 2018-м.На совещании также стало известно, что в этом году начнется строительство трехуровневой развязки на трассе М-5 в Тольятти. По словам главы региона, этот объект вошел в план, утвержденный федеральным правительством, совсем недавно. Общая стоимость проекта составляет 6,5 млрд рублей.Ожидается, что развязка избавит Тольятти от транзитного транспорта, поскольку он пойдет по эстакаде. Исчезнут пробки, снизится загазованность, и дороги в городе не будут разрушаться под воздействием проходящих фур.В совещании принял участие глава Самары Олег Фурсов. Перед докладом он представил Максиму Соколову отчетный альбом со снимками дорог в состоянии до и после ремонта. Министр отметил, что подобный опыт должны взять на заметку другие города.Мэр рассказал, что за последние четыре года почти в три раза увеличилось количество дорог, соответствующих нормативным требованиям. В 2016-м по поручению губернатора было по-новому выстроено взаимодействие власти и общественников. Для контроля дорожных работ сформированы специальные комиссии, куда входят представители общественных советов микрорайонов, активисты объединений граждан, районные депутаты.- Реконструкцию внутриквартальных дорог не начинали до тех пор, пока с общественниками, например, не обсудили организацию парковочных мест. Только в согласии удавалось выполнять ремонт качественно и в срок. Конечно, были и замечания со стороны общественников, но подрядчики устраняли их за свой счет, - рассказал Олег Фурсов.Максим Соколов отметил, что взаимодействие власти и общественников - это чрезвычайно важный аспект в реализации проекта по безопасным дорогам. В качестве примера министр назвал Петрозаводск, где общественные контролеры проходят специальные курсы и имеют право приостановить дорожные работы, если заметили нарушения.- Я уже дал поручение изучить этот опыт. Кроме того, мы в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу выбираем общественные советы, которые, среди прочего, будут контролировать дорожные работы, заниматься благоустройством, - сказал Николай Меркушкин. - Петрозаводский опыт поможет повысить и ответственность наших общественников, и их статус.На объекты Самарской области по госпрограмме планируется направить:1,838 млрд за счет средств федерального бюджета2,2 млрд из регионального бюджета1,56 млрд за счет средств федерального бюджета1,76 млрд из регионального бюджетаОбщий объем финансирования первого этапа госпрограммы «Безопасные и качественные дороги» составит 7,4 млрд рублей. Средства выделяются на условиях софинансирования из регионального бюджета.- Я благодарен Николаю Ивановичу Меркушкину за приглашение посетить Самарский регион и более внимательно посмотреть на проекты, которые реализуются в области. Самарские проекты развития инфраструктуры значимы для всей транспортной системы страны. Один из таких проектов - «Безопасные и качественные дороги». Самарско-тольяттинская агломерация получила наибольшую поддержку из федерального бюджета по сравнению с другими субъектами РФ. Очень важно, чтобы проект реализовался в регионе в полном объеме.- Нам предстоит большая работа, чтобы выделенные региону деньги сработали на все «сто». Сейчас мы будем еще жестче подходить к оценке качества дорожных работ. Если мы не будем делать все в соответствии с самыми современными технологиями, то решить окончательно дорожную проблему не сможем.